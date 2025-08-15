PSYCHIC FEVERが、10月にオーストラリア シドニーで開催される『SXSW SYDNEY 2025』に出演する。

同グループは、今年3月にアメリカ テキサス州オースティンにて行われた世界最大級の融合型ビジネスカンファレンス & フェスティバル『2025 SXSW』に出演。その際には『The electrifying J-Pop group PSYCHIC FEVER（衝撃的なJ-POPグループ・PSYCHIC FEVER）』とオフィシャルから評されたが、今回は『Rising J-Pop Boy Band PSYCHIC FEVER（新進気鋭のJ-POPボーイズグループ・PSYCHIC FEVER）』と紹介されている。

PSYCHIC FEVERが登場するのは、10月15日のインターナショナルステージとなっている。同グループは今回の『SXSW SYDNEY』への出演をきっかけに、オセアニアへとその存在を広め、さらにワールドワイドな活動をしていく予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）