¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤Ë¸«¹ç¤¦»³Áª¤Ó¤ò...º£·î¤ËÆþ¤ê»³³Ùµß½õ·ï¿ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¡Ê»³·Á¡Ë¡¡
º£·î¡¢»³·Á¸©Æâ¤Î»³¤Çµß½õ¤µ¤ì¤¿¿Í¤Î¿ô¤¬Áá¤¯¤âµîÇ¯£¸·î¤Îµß½õ¿Í¿ô¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤Ë¸«¹ç¤¦»³Áª¤Ó¤ò...º£·î¤ËÆþ¤ê»³³Ùµß½õ·ï¿ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¡Ê»³·Á¡Ë¡¡
¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅÐ»³¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÏÉ¬¤º¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤Ë¸«¹ç¤¦»³Áª¤Ó¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯¤Î»³³Ùµß½õ·ï¿ô¤Ï¤¤Î¤¦¸½ºß¤Ç£´£²·ï¡¢µß½õ¤µ¤ì¤¿¿Í¿ô¤Ï£´£³¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ËÈæ¤Ù£³¿Í¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£·î¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤¿·ï¿ô¤ò¸«¤ë¤È¤¤Î¤¦¸½ºß¤Ç£µ·ï¡¢¿Í¿ô¤Ï£µ¿Í¡£°ìÊý¡¢µîÇ¯£¸·î¤Îµß½õ·ï¿ô¤Ï£²·ï¿Í¿ô¤Ï£²¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æº£Ç¯¤ÏÈ¾·î¤Û¤É¤ÇµîÇ¯¤Î¿ô»ú¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÐ»³Ãæ¡¢ÂÎÎÏÉÔÂ¤Ë¤è¤êÅ¾ÅÝ¤·¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ç¤ÏÅÐ»³¤ÎºÝ¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢É¬¤º¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ä¼«Ê¬¤ÎÂÎÎÏ¤Èµ»½Ñ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿»³Áª¤Ó¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£