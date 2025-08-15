2010年代に入ってから、日本のラグジュアリーホテルの一部で高級食材の代名詞として知られる「フカヒレ」の提供が廃止される動きがあることをご存じだろうか。これには、世界の富裕層が高級ホテルに求める「SDGs」の意識の高まりが関係しているようだ。山口由美氏による著書『世界の富裕層は旅に何を求めているか 「体験」が拓くラグジュアリー観光』（光文社）より、世界の富裕層がラグジュアリーホテルに求める“新たな条件”をみていく。

「排他」から「包摂」へ…変化する「ラグジュアリー」の意味

サステナビリティに対する意識の高まりのみならず、ラグジュアリーの世界では、ラグジュアリーそのものの捉え方にも変化が生じている。旧型ラグジュアリーから新しいラグジュアリーへの転換である。その動きは、ホスピタリティ産業にとどまらない。

「ラグジュアリー」とは、一般に「豪華な」「贅沢な」という意味で用いられるが、その本質的な意味は、時代と共に変化してきた。ファッション業界を中心にラグジュアリーの変化を論じた『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済10の講義』（安西洋之・中野香織、クロスメディア・パブリッシング、2022年）は次のように指摘する。

古代から時代とともに「ラグジュアリー」の意味は常に変わってきたのです。

まずは王権や宗教的権力を示すためのラグジュアリーがあり、産業革命後は新興ブルジョワジーの権威付けのためのラグジュアリーがあった。20世紀後半からは、欧州以外の地域での欧州文化への憧れや自慢の対象として、ラグジュアリーは存在感を出してきました。

そして現在、21世紀も20年以上を経て、ラグジュアリーにはさらなる変化が見えています。より公平で透明性の高いビジネスモデルを率先して実現しようとしているのです。

従来のエリート的な「排他」から民主的な「包摂」へと性格を変え、新しい時代に適合した世界の可視化がラグジュアリー領域に期待されています。

「排他」から「包摂」へ、という変化のキーワードは、ラグジュアリーリゾートのあり方として、私自身も2000年代初め頃に実感したことがある。

ホテルを「鉄条網」で囲うカリブ海、開放的なバリ島

それはカリブ海のとある島嶼国（とうしょこく）のリゾートに行った時のことだった。滞在したラグジュアリーホテルの周囲が鉄条網で囲われていたのだ。聞けば、周囲は治安が悪いからとのことだった。

カリブ海は、北米マーケットの一大リゾートエリアとして発展してきた。だが、リゾート開発は、経済格差のある地元を「排他」し、観光客だけを囲い込んだ「楽園」とすることで進められたものが多かった。

鉄条網は、まさにその象徴だったのだろう。2000年代初めに勃興していたバリ島やプーケットなどのアジアンリゾートでは見られない状況だっただけに、少なからずショックを受けたことをよく覚えている。

アジアンリゾートが欧米マーケットにムーブメントをおこした背景には、「排他」から「包摂」へ、という変化のキーワードをいち早く体現していたからかもしれない。

「包摂」とは、異なる意見や立場、文化や価値観などを受け入れ、調和を図ることを指す。その考え方を象徴するひとつが、ローカル文化やコミュニティとどうかかわっていくか、ということだろう。

労働力の提供としての地元の人たちの雇用、エキゾティシズムの象徴としてのローカル文化の提供は以前からあった。だが、「公平で透明性のあるビジネスモデル」ではなかった。

地元のコミュニティとリゾートが公平な関係を築き、リゾートで上げる収益をコミュニティに適正に還元していくことが、ホスピタリティ産業における新しいラグジュアリーのあり方なのだと思う。

シンギータ※がプラットフォームにあげた「コミュニティ」が、まさにこれである。

※編集注：アフリカのラグジュアリーサファリロッジ、シンギータの創業者は「生物多様性」「サステナビリティ」「コミュニティ」というプラットフォームを重視した。現在、注目されているSDGsにも通じるこれらの指標は1933年創業のホスピタリティ起業としては、非常に先進的な考え方だった。

毛皮の廃止、フカヒレ使用禁止…生物へも高まる「包摂」の意識

次に「生物多様性」だが、ラグジュアリーサファリロッジにおいては、野生動物が生息する自然と共存するリゾートが、観光産業を通して生物多様性の保持に寄与するということを意味するが、ファッションの分野においてもこの潮流はある。

たとえば、毛皮を使用しない「ファーフリー」がそうだ。前掲書の『新・ラグジュアリー』では、次のように紹介している。

2021年9月、ケリンググループは傘下の全ブランドで毛皮を使わないことを宣言しました。

毛皮に関しては、一部の極寒地域にとってはオーガニックな必需品でもあり、一概に使用禁止とすることに対しては疑問を挟みたいところですが、企業としての環境保護の姿勢をより鮮明にしたいということでしょう。

防寒ウェアが主力商品であるモンクレールも、2022年中にファーの調達を中止することを決定。2023―24年秋冬コレクションがファーを使用する最後のコレクションとなります。

豪華なファーがブランドの特色でもあったドルチェ＆ガッバーナも、2022年以降、動物の毛皮を廃止することを宣言。一方で、毛皮加工職人の仕事やスキルを次世代に受け継いでいくため、リサイクル素材などを使用したフェイクファーで代替し、職人たちとのコラボレーションを継続していく方針を打ち出しました。

「生物多様性」に対する意識は、食の世界にも影響を与えている。そのひとつがフカヒレだ。サメの尾びれや背びれを乾燥させた中国料理の高級食材として知られる。問題視されるようになったのは、フカヒレの材料となる尾びれだけを切り取り、再び海に戻す「シャークフィニング」と呼ばれる残酷なサメ漁だった。ひれを失ったサメは泳ぐことができず、そのまま死んでしまう。

2021年、EU離脱後のイギリスが動物愛護の取り組み「アクションプラン・フォー・アニマル・ウェルフェア」の提起からフカヒレの輸出入を禁止する法律を制定したのがきっかけとなり、EU、アメリカなどの各国が追随した。これに伴い、世界のラグジュアリーホテルチェーンでフカヒレを使用しない取り決めが広がった。

フカヒレの輸出入を禁止していない日本においても、現在、多くの外資系ホテルでフカヒレは料理に使用されていない。

山口 由美

作家