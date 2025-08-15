猛暑の中、ガザ地区ハンユニスの仮設テントキャンプでトラックから水を汲むために集まった避難民たち/Abdel Kareem Hana/AP Israeli Prime Minister Benjamin

（ＣＮＮ）イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、パレスチナ自治区ガザの戦争で住む場所を失った住民の受け入れについて、アフリカなどの複数カ国と協議を進めていることを明らかにした。

イスラエル高官がＣＮＮに語ったところによると、協議を行っているのはアフリカの南スーダン、ソマリランド、エチオピア、リビアとインドネシア。ガザの住民２００万人の一部を受け入れることと引き換えに、各国は「多額の金銭的・国際的補償」を求めているという。

南スーダンは１３日の声明で、パレスチナ人の再定住について協議しているというＡＰ通信の報道を否定し、「事実無根であり、公式な立場を反映していない」とした。ソマリランドも先に、そうした協議は行っていないと述べていた。

インドネシアは先週、ガザのパレスチナ人２０００人を治療のため受け入れる用意があると表明した。ただし回復後に帰還させることを条件としている。

ネタニヤフ首相は１２日のインタビューで「複数カ国と交渉している」と述べていたが、具体的な国名は明らかにしなかった。

その上で、これはパレスチナ人を「追い出す」計画ではなく、「脱出を認める」計画だと強調。「パレスチナ人のことが心配だ、パレスチナ人を助けたいというのなら、自分たちが門戸を開け」と言い募り、「我々に説教するな！ 自分たちが門戸を開け」と繰り返した。

ガザ市を占領する計画を表明したイスラエルに対しては、国際社会が警戒を強めている。１００万人を超すガザ市の住民の多くは、既に戦争によって家を失っている。

イスラエルの攻撃は今も続き、ガザ保健省の１３日の発表によると、過去２４時間だけでガザ各地の死者は少なくとも１２３人に上った。