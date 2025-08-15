¶õÈô¤Ö¼ÖŽ¢eVTOLŽ£¡¡ÀÐÀî¡¦¼î½§»Ô¤Ç»î¸³Èô¹Ô¡¡ºÒ³²»þ¤ÎÊª»ñ±¿Á÷¤Ê¤É¤Ø¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë´üÂÔ
ºÒ³²¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¤ÎÊª»ñ»Ù±ç¤ä»³´ÖÉô¤Ê¤É¤Ç¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È15Æü¡¢¡È¶õÈô¤Ö¼Ö¡É¤ÎÈô¹Ô»î¸³¤¬¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¶õÈô¤Ö¼Ö¡ÖeVTOL¡×¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤Ø¤ÎÊª»ñ»Ù±ç¤äÌ¤Íè¤Î¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂÍÑ²½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
15Æü¤Ï¼î½§»ÔÆâ¤Ç¡¢ºÒ³²Êª»ñ¤Î±¿Á÷¤òÁÛÄê¤·¤¿Èô¹Ô»î¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Èô¹ÔÀÇ½¤äÎ¥ÃåÎ¦»þ¤Î°ÂÁ´À¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ï250¥¥í¤Ç¡¢»öÁ°¤ËÈô¹Ô¥ëー¥È¤Ê¤É¤ò¥×¥í¥°¥é¥à¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´°Á´¤Ê¼«Î©Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
MASC¡¦ºä¥Î¾å Çî»Ë »öÌ³¶ÉÄ¹¡§
¡Ö´Ñ¸÷¤Ë»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Êµ¡ÂÎ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÄ¹µ÷Î¥¤òÈô¤Ù¤ëµ¡ÂÎ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶õÈô¤Ö¼Ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤³Ç½ÅÐ¤ÎÃÏ¤«¤é¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
º£¸å¡¢¼î½§»ÔÆâ¤Ë5¤«½ê¤ÎÎ¥È¯Ãå¾ì¤òºî¤ê¡¢2028Ç¯¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£