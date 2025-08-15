¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¡×ºÒ³²¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤¬½»Âð¤ÎÅÚº½¤òÅ±µî¡¡µÏ¿ÅªÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡²¬¡¦½¡Áü»Ô
µÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿Ê¡²¬¸©½¡Áü»Ô¤Ç¡¢15Æü¤«¤é¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÉüµìºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿13¿Í¤¬¡¢½»Âð¤ÎÅÚº½¤ÎÅ±µî¤äÊÒÉÕ¤±¤Ê¤É¤Îºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¡Áü»Ô¤Ï¡¢ÀèÆü¤ÎÂç±«¤Ç72»þ´Ö±«ÎÌ¤¬600¥ß¥ê¤òÄ¶¤¨¤Æ´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢
¡Ö½ë¤¤¤Ç¤¹¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¦¤Á¤ÎÊý¤À¤±¤À¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
½¡Áü»Ô¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÊç½¸¤Ï¡¢16Æü¤È17Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÄù¤áÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£