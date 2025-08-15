¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡¡Ìó30kg¤ÎÅ´¥Ñ¥¤¥×¤ÈÈô¹Ôµ¡ÌÏ·¿¤¬Å·°æ¤«¤éÍî²¼¡¡ÃË¤Î»Ò(11)¤È½÷À¤¬¤±¤¬¡¡¹â¾¾»Ô
Íî²¼¤·¤¿Å¸¼¨Êª
¡¡13Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤Î¡Ö¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡×¤ÇÌó30kg¤ÎÅ¸¼¨Êª¤¬Íî²¼¤·¡¢2¿Í¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íî²¼¤·¤¿¤Î¤Ï½Å¤µÌó30kg¤ÎÅ´¥Ñ¥¤¥×¤ÈÈô¹Ôµ¡¤ÎÌÏ·¿¡¢¡ÖÈô¹Ôµ¡¥â¥Óー¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡Êµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤¢¤Á¤é¤Î2³¬¤ÎÅ·°æ¤«¤é¡ØÈô¹Ôµ¡¥â¥Óー¥ë¡Ù¤¬Íî²¼¤·¡¢²¼¤Î¼ê¤¹¤ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÇËÊÒ¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Íî²¼¤·¤¿»þ¡¢²¼¤Ë¤Ï10¿ô¿Í¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¡Íî¤Á¤¿¾×·â¤Ç³ä¤ì¤¿ÉôÉÊ¤¬¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿½÷À¤È11ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï»¤¤ê½ý¤äÂÇËÐ¤Ê¤É¤Î·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èô¹Ôµ¡¥â¥Óー¥ë¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¶âÂ°¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯3·î¤ÎÅÀ¸¡¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Íî²¼¤·¤¿¾ì½êÉÕ¶á¤òÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¤·¤Æ¾Ü¤·¤¤Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤µ¤Ì¤¤³¤É¤â¤Î¹ñ¡¿¾¾Â¼ÅÐ»Ö¼ù ±àÄ¹¡Ë
¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤·¤Æº£²ó¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤ÆÅÀ¸¡¡¢À°È÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Þ¤¿¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×