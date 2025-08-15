¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤¬14Ç¯¤Ö¤ê¤Î²Æ2¾¡¡ª²Ö´¬Åì¤Ë11°ÂÂÇ8ÆÀÅÀ¤Ç¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¡¡¥¨¡¼¥¹¡¦ÌÚ²¼ÂëÂç¤¬9²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê
¢£Âè107²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡Âè10Æü2²óÀï¡¦ÅìÍÎÂçÉ±Ï© 8¡¼4 ²Ö´¬Åì¡Ê15Æü¡¢ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤¬²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·3²óÀï¿Ê½Ð¡£2011Ç¯°ÊÍè14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï5ÈÖ¡¦¹âÅÄÎÜ¿´¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿ÂÇÀþ¤ÏÃæÈ×°Ê¹ß¤âÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í8ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥É¡£½ªÈ×µÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤âÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦ÌÚ²¼ÂëÂç¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬9²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£Âå¤ï¤Ã¤¿2¿ÍÌÜ¡¦ºå²¼Îú¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¡£
ÀèÈ¯¡¦ÌÚ²¼¤Ï1²ó¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎ¢¡¢²Ö´¬Åì¤ÎÀèÈ¯¡¦èßÃ«·ø¿´¡Ê2Ç¯¡Ë¤ËÂÐ¤·ÀèÆ¬¤ÎÅÏî´Âó±À¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Áê¼ê¼ººö¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¤½¤Î¸å¡¢Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ÇÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¡£2»àÆóÎÝ¤«¤é4ÈÖ¡¦ÇòÄ»æÆºÈ¿¿¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¿½¹ð·É±ó¤âÂ³¤¯5ÈÖ¡¦¹âÅÄ¤¬¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤ÁÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£
3²ó¤Ë¤Ï1ÈÖ¡¦ÅÏî´¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È2ÈÖ¡¦ÌÚËÜÎ°Ø¹¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Á÷¤ê¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤áÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¤¹¤ë¤È2»àÆóÎÝ¤ÈÄÉ²ÃÅÀ¤Î¹¥µ¡¤Ç4ÈÖ¡¦ÇòÄ»¤¬Âª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ïº¸Ãæ´Ö¤òÇË¤ëÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê2ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
ÃæÈ×¤ËÆþ¤Ã¤¿5²ó¡¢ÌÚ²¼¤¬Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â9ÈÖ¡¦»³粼ÎÏ¡Ê3Ç¯¡Ë¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤¤Ìµ¼ºÅÀ¤ËÎ¿¤¤¤À¡£
Î®¤ì¤òÄÏ¤ó¤ÀÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ï5²óÎ¢¤Ë¤â5ÈÖ¡¦¹âÅÄ¤¬º¸ÆóÎÝÂÇ¤Ç1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¹¥µ¡¤òºî¤ë¤È6ÈÖ¡¦·¬¸¶ÂçÎé¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Îµ¾Èô¤òÊü¤Á3¡¼0¡£Â³¤¯7ÈÖ¡¦¸«Â¼ÚßÀ®¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·4¡¼0¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£
6²ó¡¢²Ö´¬Åì¤Î2¿ÍÌÜ¡¢¥¨¡¼¥¹¡¦¶âÌî²÷¡Ê3¿²Ç¯¡Ë¤ËÂÐ¤·ÀèÆ¬¤ÎÌÚ²¼¡¢Â³¤¯ÅÏî´¤äÌÚËÜ¤¬Ï¢ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£ËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç3ÈÖ¡¦¹âÈªÃÎµ¨¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤Îµ¾Èô¤òÊü¤Á5ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤ë¤È4ÈÖ¡¦ÇòÄ»¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·7¡¼0¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
ÌÚ²¼¤Ï6²ó¤Þ¤ÇÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤âÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¡£¤·¤«¤·7²ó¤Ë1»àÁö¼ÔÌµ¤·¤«¤é7ÈÖ¡¦¹â¶¶Ï¡ÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë±¦ÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·Áö¼Ô¤ò½Ð¤¹¤È¡¢9ÈÖ¡¦»³粼¤Ëº¸Å¬»þÂÇ¤òÊü¤¿¤ì1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë8²ó¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¹¤ë¤È²Ö´¬Åì¤ÎÃæ¼´¤ËÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¡¢µ¾Èô¤òµö¤·7¡¼4¤ÈµÍ¤á´ó¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ï8²óÎ¢¤Ë1»àÆóÎÝ¤«¤éº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á8ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£9²ó¡¢4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÌÚ²¼¤ÏÀèÆ¬¤Ëº¸ÆóÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£2¿ÍÌÜ¡¦ÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤Îºå²¼¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤ê»î¹ç½ªÎ»¡£¾¡Íø¤·¤¿ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Ï3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿²Ö´¬Åì¤Ï½Ð¾ì2Âç²ñÏ¢Â³¤Î2²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ÏÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡¦ÌÚ²¼ÂëÂçÅê¼ê