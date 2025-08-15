北海道斜里町と羅臼（らうす）町にまたがる羅臼岳（１６６０メートル）で１４日、ヒグマに襲われ行方不明となった登山客の２０歳代男性について、道警は１５日午前５時半頃、捜索を再開した。

現場周辺で男性のものとみられる財布が見つかった。

道警によると、斜里町の岩尾別温泉駐車場の登山口から警察官やハンターら計１６人と警察犬２頭で入山した。男性のスマートフォンの位置情報は標高５５０メートル付近の現場近くを示しており、ドローンも投入して周辺を重点的に捜索している。

男性は１４日午前１１時１０分頃、友人の２０歳代男性と下山中にヒグマに襲われた。通報した友人の話では、男性は脚から大量の血を流し、ヒグマに抵抗したが、登山道脇の茂みに引きずり込まれたという。道警が１４日午後５時頃、スマホに電話したが応答はなかった。

被害を受け、道警などは羅臼岳に通じる三つの登山道を封鎖し、山中に足止めされた登山客ら約７０人をヘリコプターで避難させた。ただ、山頂付近のキャンプ地には登山客が複数残っているという情報もあり、道警は確認を進めている。

斜里町では観光名所「知床五湖」なども閉鎖されている。