ÌÔ½ë¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤Î³°Í·¤Ó»ß¤á¤¿¡×¡ÄÀ®Ä¹¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©ÀìÌç²È¡ÖÉÔ³èÆ°¤Ê½¬´·¤¬»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¡×»ØÅ¦ ²ò·èºö¤òÊ¹¤¯
¡Ö¤¹¤Ç¤Ë²ÆµÙ¤ß¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½ë¤µ¸Î¤«¡¢»Ò¤É¤â¤Ï1¿Í¤â¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö³ê¤êÂæ¤Ï¿¨¤ê¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤È²Ð½ý¤·¤½¤¦¤ÊÇ®¤µ¤Ç¤¹¡×
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö²Ð½ý¤·¤½¤¦¡Ä¡×¥µ¡¼¥â¥«¥á¥é¤Ç¸«¤¿¸ø±à¤ÎÍ·¶ñ
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î²¹ÅÙ·×¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿²¹ÅÙ¤Ï¡¢36.2¡î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¡¼¥â¥«¥á¥é¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢³ê¤êÂæ¤Î²¹ÅÙ¤Ï55¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æüº¹¤·¤¬¶¯¤¤Æü¤ÏÍ·¶ñ¤¬¹â²¹¤Ë¤Ê¤ê¡¢²Ð½ý¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ç®Ãæ¾É¤Î¶²¤ì¤â¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Î²Æ¤Ï³°¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¡£
¡¡´Ä¶¾Ê¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µîÇ¯¤Î7¡Á8·î¡¢Åìµþ¤Ç¤Ï½ë¤µ»Ø¿ô31°Ê¾å¤ÎÆü¤¬Á´ÂÎ¤Î75¡ó¤Ë¡£²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯Èò¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¡¢´í¸±ÅÙ¤¬ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆü¤¬Ï¢ÆüÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î³°Í·¤Ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ê¥¥ê¥ó¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µîÇ¯¤Î²Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î³°Í·¤Ó¤ò»ß¤á¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿Æ¤Ï93.4¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²Æ¤Î´Ö¤Î±¿Æ°ÉÔÂ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï77.2¡ó¤È¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤äÂÎÎÏÄã²¼¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤ä9·î¤ÎÌÔ½ëÆü¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤è¤ë±¿Æ°ÉÔÂ¤¬»Ò¤É¤â¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤È¡¢¤½¤Î²ò·èÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤È¹Í¤¨¤ë¡£
³°Í·¤Ó¸º¾¯¤Ç¡ÈÀ®Ä¹¡É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©
¡¡ÌÔ½ë¤Ë¤è¤ë±¿Æ°ÎÌ¤ÎÄã²¼¤Ï¡¢Ä´ºº¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½çÅ·Æ²Âç³Ø¤ÎÎëÌÚ¹¨ºÈ¶µ¼ø¤é¤¬¡¢ÆüËÜ³¤Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊÝ°é±à¤Ç±à»ù¤ÎÇ¯´Ö¤Î³èÆ°ÎÌ¤òÄÉÀ×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤â³èÆ°ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤µ¨Àá¤Ï¡¢´¨¤¤Åß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½ë¤µ¤Ç±¿Æ°ÎÌ¤¬¸º¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ü¤Î·ò¹¯¤ä»ýµ×ÎÏ¡¢¶ÚÎÏ¡¢ÂÎÎÏÌÌ¤Ç¤âÎÉ¤¤¡£¤Þ¤¿³ØÎÏ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ§ÃÎµ¡Ç½¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬Ç¾¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤âÂ¿¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÎëÌÚ¹¨ºÈ¶µ¼ø¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡Ö¤·¤«¤·ÉÔ³èÆ°¤Ê½¬´·¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÀè¤ÎÀ®¿Í´ü¤ËÉÔ³èÆ°¤Ê½¬´·¤¬»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î·ò¹¯¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®¿Í¸å¤ÎÃæ¹âÎð´ü¤ÎÉÔ³èÆ°¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×
¡¡¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é±¿Æ°¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤À¤¬¡¢²Æ¤Î´Ö¤ËÉÔ³èÆ°¤Ê½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÔ½ë¤¬Â³¤¯²Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÎëÌÚ¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ï¡¢Î©¤Ä¤³¤È¡×¤È»ØÅ¦¡£»Ò¤É¤â¤¬¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢Î©¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤·¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÉ÷Á¥¤òÂÇ¤Á¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¡¢Âç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤â³Ú¤·¤á¤ëÍ·¤Ó¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â±¿Æ°ÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë