Åìµþ¡¦¶åÃÊ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¾®ÀôÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤ä¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã¤é¤¬»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï»²ÇÒ¤»¤º¡¢¶Ì¶úÎÁ¤òÊôÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ï¸áÁ°8»þÁ°¤ËÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î³ÕÎ½¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ªÀï¤ÎÆü¤Ë»²ÇÒ¤·¤¿¤Î¤Ï¾®Àô»á¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï»²ÇÒ¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ»äÈñ¤Ç¶Ì¶úÎÁ¤òÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ý¥¹¥ÈÀÐÇË¡×¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤Î¤¢¤¬¤ë¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤ä¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤â»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¹â»ÔÁáÉÄ Á°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¹ñºö¤Ë½Þ¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âº¿ò¤ÎÇ°¤ò¤â¤Ã¤Æ°¥Åé¤ÎÀ¿¤òÊû¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢µì°ÂÇÜÇÉ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸µÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤ä°ðÅÄ¸µËÉ±ÒÂç¿Ã¤é¤¬»²ÇÒ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Î²ñ¡×¤ª¤è¤½90¿Í¤¬°ìÀÆ¤Ë»²ÇÒ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«ÂåÉ½¤äÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎÉ´ÅÄÂåÉ½¤â»²ÇÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
