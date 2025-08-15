「←2017年 2025年→

8年間で589回作ったよ！！

みんなもやってみてね」



【アフター写真】完成度の高い「ドラクエ」の「ミミック」

こんなポストをされたのはあにピィ🐟🐟（@ani_p_p）さん。「#独学でここまで成長したから一緒に頑張ろう」とのハッシュタグも添えています。投稿されたのは、見事なケチャップアートが施されたオムレツの写真。



「普通に芸術作品すぎる」

「これを独学で！？信じられないレベル」

「オムライスじゃなくてオムレツだったのね…！」

「589回も続けられるの本当に尊敬します」



ケチャップアートのポストをされた、あにピィさんにお話を伺いました。



ーーケチャップアートに描かれたキャラクターは？



「ゲーム『ドラゴンクエスト』に登場するモンスターで、『ミミック』といいます。鳥山明さんがデザインをしておりまして、ドラゴンクエストをプレイした事がある人なら全員知っている有名なモンスターです。



ドラゴンクエストが好きで、ドラゴンクエストのキャラクターやモンスターを描く事が多いです。他にはその時話題になったマンガやキャラクター（ちいかわ、鬼滅の刃など）も描いたりします」



ーーオムライスに絵を描こうと思ったきっかけは？



「もともと料理が好きだったのですが、『これできるようになったらかっこいいな！』と思いついたのがオムレツでした。2017年あたりから『キレイなオムレツを作る』ことを目標にSNS（Twitter）に投稿を始めました。



はじめはオムレツをキレイに作ることだけを目標にしていたのですが、ある時ふざけてケチャップでいろいろと描いていたら面白くなり、『次は何を描こうかな？』という感じで目標が変わってしまいましたｗ」



ーー8年間で589回も描かれたのですね！



「何回も描き続けてるうちに、『もっと上手く描けるようになりたい！』となっていきました。



オムレツの上に絵を描くという特性上、ただ画が上手くなるだけではダメで、もっと線をはっきりさせるにはどうしたらいいか？迫力のある画にするにはどういう構図で描くのがよいか、濃淡を付けたらもっとリアルになるんじゃないか？など、いろいろ試すことが楽しくなり、さらなる向上を目指して今でもずっと続けています。



SNSに載せた時の皆さんの反応もモチベーションに繋がりました」



ーーオムレツに描く際に特に意識していることは？



「小さすぎるとケチャップの線の太さでは表現できなくなるので、なるべく大きく描きたいのですが、逆に大きく描きすぎると何を描いてるのか分からなくなります。



そのため、どのくらいの大きさなら描けるか、迫力が出せるか、どの角度で描けばいいかなど、構図にはかなり気をつけています。



最近はケチャップを使う量を変えて、濃く塗るところと淡く塗るところを分けて、1色なんだけど着色されているように見える工夫をしています（見えてくれたら嬉しいです･･･）」



ーーこれまでに描かれた中で、特に印象に残っているものは？



「ここ数年で『ちいかわ』というキャラクターのブームが来たので、（人気にあやかって）私も描いてみました。とてもかわいいし、上手く表現できたので気に入っています。ちいかわの『くりまんじゅう』です」



ーーケチャップアート以外にも挑戦してみたい表現や料理があれば、ぜひ教えてください！



「妻がドラゴンクエストを題材にしたケーキを年に数回作るのですが、完成度が高く、そしてとてもインパクトがありいつも驚かされています。



とてもじゃないけど敵いませんが、ケーキ作りも楽しそうだな･･･と考えています（妻のケーキの方がオムレツよりもはるかに凄くて･･･）」



最後にあにピィ🐟🐟さんは「私は現在オンラインゲームのドラゴンクエスト10をプレイしておりまして、オムレツの写真をアップしつつ、ドラゴンクエスト10の情報を発信するのがメインのアカウントになります。



SNSでの交流をするのと同じように、ドラゴンクエスト10はオンラインゲームですので、ゲーム内でプレイヤー同士の交流ができます。もし私のオムレツを見たドラゴンクエスト好きの方がいらっしゃいましたら、ぜひゲームの方にも興味を持っていただけたら嬉しいです！」と話してくれました。



圧巻のケチャップアートと、そこに込められた8年間の工夫と情熱。



見る人に驚きと笑顔を届ける“オムレツの冒険”は、これからも続いていきそうです！



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）