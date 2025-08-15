¡Ú ËÙ¤Á¤¨¤ß ¡Û¡¡¹ø¤ÎÄË¤ß¡Ö¿ïÊ¬¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡× Ìô¤Î¸ºÎÌ¤Ø¡¡ÉÂ±¡Ë¬Ìä¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¤âµ¤»ý¤Á¤â¥ê¥»¥Ã¥È¡×
²Î¼ê¤ÎËÙ¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¹øÄÇ¤¹¤Ù¤ê¾É¡¦¶¹ºõ¾É¤Ë¤è¤ë¹ø¤ÎÄË¤ß¤¬¡Ö¿ïÊ¬¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀ°·Á³°²Ê¤Î¼õ¿ÇÆü¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¹øÄÇ¤¹¤Ù¤ê¾É¡¦¶¹ºõ¾É¤ÎÄË¤ß¤Ï¡¢¿ïÊ¬¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡ª»Ã¤¯¤ÏÄË¤ß»ß¤á¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥à¤ÎÎÌ¤¬¸º¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÉéÃ´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÙ¤µ¤ó¤ÎÉ×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¼ç¿Í¤Ï¤Þ¤À¹ø¤¬ÄË¤à¤è¤¦¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÌô¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤½¤Î¤¢¤È¤Ë½Ð¤¿É¨¤ÎÄË¤ß¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¿Ç¸å¡¢É×ÉØ¤Ç°ì½ï¤Ë¥é¥ó¥Á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤âµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇ¼Æ¦¤âÌîºÚ¥µ¥é¥À¤âÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¯Á´Éô¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦´°àú¤Ç¤¹¡×¤ÈËþÂ¤²¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Îµ¤¸õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤À²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£É÷¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ö¸áÁ°Ãæ¤ÏÄ»¤ÎÓó¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¡¢Ìþ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¼«Á³¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤ë¤È¿ÈÂÎ¤âµ¤»ý¤Á¤â¡¢¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤ËÉ¬»à¤ÇÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¤µ¤ó¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏÁ´¤Æ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤Î»×¤¤¤òÀäÂÐ¤Ë¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤òµ¤·¤ÆÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖÄË¤ß¤¬ÏÂ¤é¤®¤ªÌô¤ÎÎÌ¤â¸º¤ë¤È¤Î¤³¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö¿©ÍßÌá¤Ã¤ÆÍè¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤»¤º¡¢¤Ü¤Á¤Ü¤Á¤È¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¼þ¤ê¤Î·Ê¿§¤ä¶õµ¤¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎÄ´¤¬Ìá¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¤Á¤¨¤ß¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯2·î²¼½Ü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç2019Ç¯2·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿Àå¤¬¤ó¤¬¡Ö´°¼£¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼£ÎÅ¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò2024Ç¯4·î20Æü¤Ë´°¿ë¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖFUWARI¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û