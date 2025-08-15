Í¹ÊØ¶É¤Ë¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡¡A4¤¬Æþ¤ë¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤ÉÁ´5ÉÊ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬¡¢8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ¹ÊØ¶ÉÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤ÓÍ¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ý¤Á¼ê¤âÄ¹¤¯¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡ª¡¡¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤ÉÁ´5ÉÊ°ìÍ÷
¢£¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¥Ü¥ê¥¹¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÌîºÚ¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¥Ü¥ê¥¹¤ò¤«¤ï¤¤¤¯¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥°¥Ã¥º5ÉÊ¡£
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤òÁ´ÌÌ¤Ë»Ü¤·¤¿¡Ö¸ª³Ý¤±¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢A4¥µ¥¤¥º¤Î²ÙÊª¤âÆþ¤ëÂç¤¤µ¤È¸ª¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÄ¹¤µ¤Î»ý¤Á¼ê¤¬ÊØÍø¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥È4¤Ä¤È»ÅÀÚ¤ê¤¬2¤ÄÉÕ¤¤¤¿¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¤Î¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ý¡¼¥Á¡×¤ä¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤È¥Ü¥ê¥¹¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤âÍÑ°Õ¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÀìÍÑ¥±¡¼¥¹ÉÕ¤¤Î¡Ö¥á¥â2¸Ä¥»¥Ã¥È¡×¡¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤È¥í¡¼¥ë¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¤¬2ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¥»¥Ã¥È¡×¤âÊÂ¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¦¡£
