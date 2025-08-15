¡Ö¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤¿¡×Ä¶¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È37ºÐ½÷Í¥à°¦¤Î¡¢¼ê¤Ä¤Ê¤®á¿À¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡ÖÎø¿Í·Ò¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤Î¼ê¤Î·Ò¤®Êý¡×¡ÖÂº¤¤¡×¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î7·î´ü¤ÎÌÚ10¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ØÎø¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤Ê¡Ù°¦¼Â¤òÏ¢¤ì¤ÆËÜ²°¤ËÍè¤¿¥«¥ò¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥«¥ò¥ë(Snow Man¥é¥¦¡¼¥ë¡¢22)¤¬¤¦¤Ä¤à¤¯°¦Èþ(ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢37)¤Î¼ê¤ò¤Ò¤¤¤Æ½ñÅ¹¤òÊâ¤¯¡¢½é¡¹¤·¤¤¡Ö¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÎø¿Í·Ò¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤Î¼ê¤Î·Ò¤®Êý¡×¡Ö¤³¤³¤á¤Ã¤Á¤ã¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤¿¡×¡Ö¿·Á¯¤Ç¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡Ö¼ê·Ò¤®ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´î¤Ó°î¤ì¤ë¥«¥ò¥ë¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Öµ´¥ê¥Ô¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡ÖÌÚÍËÆü¤ÏÉ÷Ï¤¤¬¤Ï¤ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¤ÏÌÚÂ¼¤È¥é¥¦¡¼¥ë¼ç±é¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¡£¤Þ¤¸¤á¤Ê¹â¹»¶µ»Õ¤ÈÆÉ¤ß½ñ¤¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Û¥¹¥È¤È¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£