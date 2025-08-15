¡Ö¿·Á¯¤Ç¥É¥­¥É¥­¤¹¤ë¡×­à¼ê¤Ä¤Ê¤®­á¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ÎSnowMan¥é¥¦¡¼¥ë(°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@aino_gakkou¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¤¦¤Ä¤à¤¯ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤Î¼ê¤ò°ú¤­¡Ä

¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î7·î´ü¤ÎÌÚ10¥É¥é¥Þ¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ØÎø¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤Ê¡Ù°¦¼Â¤òÏ¢¤ì¤ÆËÜ²°¤ËÍè¤¿¥«¥ò¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥«¥ò¥ë(Snow Man¥é¥¦¡¼¥ë¡¢22)¤¬¤¦¤Ä¤à¤¯°¦Èþ(ÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢37)¤Î¼ê¤ò¤Ò¤¤¤Æ½ñÅ¹¤òÊâ¤¯¡¢½é¡¹¤·¤¤¡Ö¼ê¤Ä¤Ê¤®¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÎø¿Í·Ò¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤½¤Î¼ê¤Î·Ò¤®Êý¡×¡Ö¤³¤³¤á¤Ã¤Á¤ã¥­¥å¥ó¥­¥å¥ó¤·¤¿¡×¡Ö¿·Á¯¤Ç¥É¥­¥É¥­¤¹¤ë¡×¡Ö¼ê·Ò¤®ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö2¿Í¤­¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´î¤Ó°î¤ì¤ë¥«¥ò¥ë¤¬²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Öµ´¥ê¥Ô¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡ÖÌÚÍËÆü¤ÏÉ÷Ï¤¤¬¤Ï¤ä¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¥é¥¦¡¼¥ë(º¸)¤ÈÌÚÂ¼Ê¸Çµ
(¡Ø°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡Ù¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@aino_gakkou¤è¤ê)

¡¡¡Ö°¦¤Î¡¢¤¬¤Ã¤³¤¦¡£¡×¤ÏÌÚÂ¼¤È¥é¥¦¡¼¥ë¼ç±é¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¡£¤Þ¤¸¤á¤Ê¹â¹»¶µ»Õ¤ÈÆÉ¤ß½ñ¤­¤¬¶ì¼ê¤Ê¥Û¥¹¥È¤È¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£