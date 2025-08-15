¡ÖÀïÁè¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×Àï¸å80Ç¯¤Î¡È½ªÀï¤ÎÆü¡É¡¡³ÆÃÏ¤ÇÄÃº²¤Îµ§¤êÂ³¤¯¡Ú²¬»³¡Û
Àï¸å80Ç¯¡£¤¤ç¤¦8·î15Æü¤Ï¡È½ªÀï¤ÎÆü¡É¤Ç¤¹¡£²¬»³¹áÀî¤Î³ÆÃÏ¤ÇÀïË×¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³»ÔÃæ¶è¤Î¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ìó50¿Í¤Î»²ÇÒ¼Ô¤¬ÀïË×¼Ô¤òÅé¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸î¹ñ¿À¼Ò¤Ë¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ê¤É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¬»³¸©½Ð¿È¤ÎÌó5Ëü7Àé¿Í¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤¤ÀÀ¤³¦¤Ç¤ÏÁè¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤Ãæ¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤òÊû¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Ë»²¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉã¤¬Àï»à¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢»ä¤Î¡£ÀïÁè¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¤â³ÆÃÏ¤ÇÄÃº²¤Îµ§¤ê¤¬Êû¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£