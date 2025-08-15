ÃËÀµÒ¤¬¼ÖÆâ¤Ç²¼¥Í¥¿È¯¸À¢ª¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È¡È¥»¥¯¥Ï¥é¡É¤µ¤ì¤Æ¡Ä¸½Ìò¥°¥é¥É¥ë·ó¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¦ÃæÅçÍ³°Í»Ò¡Ê38¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î¤ª»Å»ö»ö¾ð
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæÅçÍ³°Í»Ò¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼³¦¤ÎÅ·»È¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¶È³¦¤ÎÆæ¥ë¡¼¥ë¤ä°õ¾Ý¿¼¤¤¾èµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¡Ø¤¹¤´¤¤¿åÃå»Ñ¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¡Ä¡×ÃæÅçÍ³°Í»Ò¤µ¤ó38ºÐ¤Î¡ÈÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¼Ì¿¿¡É¤ò¸«¤ë¡Ê²èÁüÂ¿¿ô¡Ë
ÃæÅçÍ³°Í»Ò¤µ¤ó¡¡©Ê¸éº½Õ½©
°ìÈÌ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¿¥¯¥·¡¼¶È³¦¤Î¡ÖÆæ¥ë¡¼¥ë¡×
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¶È³¦¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¡ÖÆæ¥ë¡¼¥ë¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÀÖºä¤È¶äºÂ¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ¼Ö¤ÏÁö¤Ã¤¿¤é¥À¥á¡¢·Þ¼Ö¤ÏÁö¤Ã¤Æ¥ª¥Ã¥±¡¼¤ÎÄÌ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼½ÂÂÚ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¶Ã¤¤Ê¤Î¤Ï±©ÅÄ¶õ¹Á¤Î¥ë¡¼¥ë¤À¡£¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤â¡¢¾¡¼ê¤ËÂÔµ¡¤·¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¶õ¹Á¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ä¹µ÷Î¥¤¬Â¿¤¤¤«¤é¾è¤»¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤±¤É¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È²¼°ì·å¤Î¿ô»ú¤¬¶ö¿ô¤«´ñ¿ô¤«¤Ç¡¢ÂÔµ¡¤Ç¤¤ëÆü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃæÅç¤µ¤ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÏÂÔµ¡¤¹¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬23¶èÆâ¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Î¥ì¡¼¥ó¤ÇÂÔµ¡¡¢²£ÉÍ¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤³¤Î¥ì¡¼¥ó¤ÇÂÔµ¡¤È¡¢³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¹¡×¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Î¥È¥¤¥ì»ö¾ð
¡¡¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦µ¡´Ø¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤â¡Ö1²ó¡¢Ãí°Õ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥¿¡¼¤òÆþ¤ìËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Áë¤ò¥È¥ó¥È¥ó¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡Ø¥á¡¼¥¿¡¼¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ø¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£
¡¡±¿Å¾Ãæ¤Ëº¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥È¥¤¥ìÌäÂê¡×¤À¡£¡Ö¥È¥¤¥ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¹¡£¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º¤¤Ã¤¿¤é¤³¤³¡Ù¤Ã¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ê¥Ó¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¥Ö¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ëÃæÅç¤µ¤ó¡£¡Ö¸ø½°¥È¥¤¥ì¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤«¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë¡¢3Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£
²¼¥Í¥¿¤òÏÃ¤¹¾èµÒ¤«¤é¡Ö¤Í¤§¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡×¤È¥»¥¯¥Ï¥é¤â¡Ä
¡¡¾èµÒ¤È¤Î»×¤¤½Ð¤âÍÍ¡¹¤À¡£¡Ö¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢»ä¤¬½÷À¤À¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥»¥¯¥Ï¥é·Ï¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤É¤¦¤³¤¦¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ì¤Ã¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬2¿Í¤Ç²¼¥Í¥¿¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¡Ø¤Í¤§¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶ìÏ«¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÃë¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ìë¤ÏÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢ÉÔÎÑ¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦½ÏÇ¯¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¡Ø¤É¤³¹Ô¤³¤¦¤«¡©¡Ù¤È¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¿¤ê¡£¶î¤±°ú¤¤Ã¤Ý¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤È¶½Ì£¿¼¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´õË¾¤Ç¤¹¤Í¡£¡ØºÇ¶á¡¢Ë»¤·¤¯¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤¬´õË¾¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿ÃæÅç¤µ¤ó¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë·ó¥¿¥¯¥·¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
