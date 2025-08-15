「本当に光栄でした。これからもずっと私の中にあります」ベルギー出身のインドネシア代表DFが半年でマリノス退団。新天地はタイ
横浜F・マリノスが８月15日、サンディ・ウォルシュがタイの強豪ブリーラム・ユナイテッドに完全移籍すると発表した。
ベルギー出身で30歳のインドネシア代表DFは、いずれもベルギーのヘンク、ズルテ・ワレヘム、メヘレンを経て、今年２月に横浜FMに加入。現在25試合を消化しているJ１で８試合に出場し、うち先発は５試合だった。
半年でマリノス、そして日本を離れるあたり、ウォルシュは次のようにコメントした。
「横浜F・マリノスのトリコロールのユニフォームを着て戦えたことは、本当に光栄でした。横浜の街、ファン・サポーターの皆さん、そしてチームは、これからもずっと私の中にあります。ここで過ごしたすべての経験に感謝していますし、今後のチームの成功を心から願っています。本当にありがとうございました」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
