“ケイちゃん”増田惠子、手作りのクリームシチュー並ぶ食卓ショットに反響 味のポイントはココナッツミルク「とっても美味しそう」「やってみます」
ピンク・レディーの“ケイちゃん”こと増田惠子（67）が13日、自身のインスタグラムを更新。手作りのクリームシチューを並べた食卓の写真を披露した。
【写真】「とっても美味しそう」ココナッツミルク缶で作ったクリームシチュー並ぶ食卓ショット
増田は「一昨日の夜作っておいたココナッツミルク缶を使ったクリームシチュー 昨日のブランチで頂きました」「ココナッツミルクで作ると、もたれる事なく、とっても美味しいですよ〜!!」と話し、玉ねぎ、にんじん、ブロッコリー、グリンピース、阿波尾鶏などの具材がたっぷり入ったシチューを紹介。テーブルには、シチューのほかサラダや氷入りのグラスも並び、彩り豊かな食卓の様子がうかがえる。
また「午前中は、少しゆっくり出来たのでトモの分も」と、お盆に夫・桑木知二さん（享年70）の分の料理を用意したエピソードも添えた。
コメント欄には「素敵なお料理の数々 さすがです」「とっても美味しそう」「サラダも美味しそう ココナッツミルク、やってみます」「お盆の始まりの日ですものね。ご主人とお食事を堪能されたのですね」などの声が寄せられている。
