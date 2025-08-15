代官山で出合った“できたて”の一杯 キリンのクラフトビール、ビール好きには堪らない至福体験
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代官山のブルワリーレストラン『スプリングバレーブルワリー東京』です。
店内醸造も注ぎ分けも楽しさいっぱい
カウンターの奥にずらりと並んだタップに思わず喉が鳴った。ここはキリンビールによるクラフトビールブランドの旗艦店で、立ち上げの10年前からビールを飲む楽しさを発信し続けている。
メニューにあるのは、7種類の定番に、ガラス張りになった店内の工房で醸造するビールを合わせた12種類前後。
多彩な味わいはもちろんのこと、注ぎ方を泡なし、泡乗せが選べるスタイルに、ビールによっては窒素ガスを充填しながらまるでクリームのようなとろふわの泡を作る“スゴ泡注ぎ”、はたまた泡のみを味わう“MILKOoo”と、注ぎ分けの違いも楽しめる。
JuicyHopレギュラー1050円、鶏もも肉のジャークチキンサワークリームディップ2300円
また、フードも軽いおつまみから、ボリューム満点の肉料理やピザなども幅広く用意してビールとのペアリングを提案してくれる。
店長：黒川昌宏さん「今の時期はテラス席も気持ちいいですよ！」
代官山『スプリングバレーブルワリー東京』
［店名］『スプリングバレーブルワリー東京』
［住所］東京都渋谷区代官山町13-1ログロード代官山
［電話］03-6416-4960
［営業時間］11時〜23時（22時LO）※日・祝は〜22時（21時LO）
［休日］不定休
［交通］東急東横線代官山駅北口から徒歩4分
※画像ギャラリーでは、ビールに合う濃厚な味わいの“もつ煮”の画像をご覧いただけます。
撮影／小島昇、取材／菜々山いく子
