全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・代官山のブルワリーレストラン『スプリングバレーブルワリー東京』です。

店内醸造も注ぎ分けも楽しさいっぱい

カウンターの奥にずらりと並んだタップに思わず喉が鳴った。ここはキリンビールによるクラフトビールブランドの旗艦店で、立ち上げの10年前からビールを飲む楽しさを発信し続けている。

メニューにあるのは、7種類の定番に、ガラス張りになった店内の工房で醸造するビールを合わせた12種類前後。

多彩な味わいはもちろんのこと、注ぎ方を泡なし、泡乗せが選べるスタイルに、ビールによっては窒素ガスを充填しながらまるでクリームのようなとろふわの泡を作る“スゴ泡注ぎ”、はたまた泡のみを味わう“MILKOoo”と、注ぎ分けの違いも楽しめる。

JuicyHopレギュラー1050円、鶏もも肉のジャークチキンサワークリームディップ2300円

『スプリングバレーブルワリー東京』（左）JuicyHop レギュラー 1050円 （右）鶏もも肉のジャークチキン サワークリームディップ 2300円 できたての店内醸造の1杯。なめらかな口当たりで、ホップ由来のトロピカルな風味を感じられる。ジャークチキンは自家製ブレンドのスパイスに漬け込んでロースト。カリッとした皮目の香ばしさも抜群だ

また、フードも軽いおつまみから、ボリューム満点の肉料理やピザなども幅広く用意してビールとのペアリングを提案してくれる。

『スプリングバレーブルワリー東京』店長 黒川昌宏さん

店長：黒川昌宏さん「今の時期はテラス席も気持ちいいですよ！」

『スプリングバレーブルワリー東京』

代官山『スプリングバレーブルワリー東京』

［店名］『スプリングバレーブルワリー東京』

［住所］東京都渋谷区代官山町13-1ログロード代官山

［電話］03-6416-4960

［営業時間］11時〜23時（22時LO）※日・祝は〜22時（21時LO）

［休日］不定休

［交通］東急東横線代官山駅北口から徒歩4分

※画像ギャラリーでは、ビールに合う濃厚な味わいの“もつ煮”の画像をご覧いただけます。

撮影／小島昇、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年6月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

