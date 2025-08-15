DeNA¡ÖÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡×¤Ë¡È1·³Àï¤ÇÀèÈ¯¡ÉÊóÆ»¡ÄÂç¹Ó¤ì¡Ö7»Í»àµå¡×¤«¤éÉü³è¤Ç¤¤ë¤«¡¡¸µµ»¹ªÇÉÅê¼ê¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡ÈÁ´À¹´ü¤È¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¡É
¡¡¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹¤Ï8·î12Æü¡¢¡ÖDeNA¿·²ÃÆþ¤ÎÆ£Ï²¡¡8¡¦17ÃæÆüÀï¤Ç¿·Å·ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç»¸ü¤Ë¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç·Þ¤¨¤¿¡£21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨¤Ï5¡¦79¡£6·î¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Íâ7·î¤ËDeNA¤¬³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç3»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢8·î10Æü¤Ë1·³¹çÎ®¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥ê¥¯¥ê¤È¤·¤¿Æ·¤Î²Ä°¦¤¤ÃË¤Î»Ò¤¬¡¢¿ÈÄ¹197cm¤ÎÂç·¿Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ÖÆ£Ï²¾¯Ç¯¡×¤Î¤ªÃãÌÜ¤ÊÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ï¼èºà¿Ø¤Ë8·î11Æü¤«¤é¤Î¥ä¥¯¥ë¥È3Ï¢Àï¤ÇÆ£Ï²¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬10Æü¤Îµð¿ÍÀï¤¬±«¤Ç½ç±ä¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤¬17Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ËÀèÈ¯¤ÈÊó¤¸¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤¿¤À¤·Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Æ£Ï²¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç´°àú¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤¿¤·¤«¤Ë7·î26Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï5µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡¢31Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç¤Ï3¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é8·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ï3²ó3Ê¬¤Î1¤òÅê¤²¤Æ7»Í»àµå¡¢¼«ÀÕÅÀ3¤ÈÂç¹Ó¤ì¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤´Â¸ÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Æ£Ï²¤È¸À¤¨¤Ð¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÆñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤À¡£Ë½Åê¡¢»Íµå¡¢»àµå¡¢´í¸±µå¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¡£X¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤Ïµð¿ÍÀï¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°ÆâÍÆ¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤¿¤¬¡¢Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÁ°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤â¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1·³¤Ë¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢DeNA¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ£Ï²Åê¼ê¤Ï¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼óÇ¾¿Ø¤Ï¡Ø»î¤·¤Ë1»î¹ç¤ÏÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ£Ï²Åê¼ê¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Êø¤ì¤¿¤«¤é¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÆ£Ï²Åê¼ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨17Æü¤ÎÃæÆüÀï¤Ç¹¥Åê¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´°Á´Éü³è¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá·×¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ç¤âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤Ë¤Ï3»î¹ç¤ò¹¥Åê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ£Ï²Åê¼ê¤Î¾ì¹ç¤Ê¤é5»î¹ç¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÌäÂê¤Ï¡ÖÂÎ¤Î²ÄÆ°°è¡×
¡¡Æ£Ï²¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤¬°¤¤¤Î¤«¡£¤ï¤ì¤ï¤ìÁÇ¿Í¤Ç¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á°ÅÄ»á¤Ë1ÅÀ¤À¤±»ØÅ¦¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ´À¹´ü¤ÎÆ£Ï²Åê¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë»þ¡¢±¦ÏÓ¤Èº¸ÏÓ¤¬º¸±¦¤Ë¹¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êÂÎ¤Î²ÄÆ°°è¤Ï¶¹¤¯ÊÝ¤¿¤ì¡¢¤½¤Î¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÎÃæ¤ÇÅêµåÆ°ºî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¸½ºß¤ÎÆ£Ï²Åê¼ê¤Ïº¸¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤¬±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÊý¤ò¸þ¤¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ä±¦¼ê¤Ïº¸Â¦¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿»þ¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆÂÎ¤Î²ÄÆ°°è¤¬º¸±¦¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À©µåÆñ¤Î¸¶°ø¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ï¶¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾å¼êÅê¤²¤ÎÅê¼ê¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÎÉ¤¯Åê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂÎ¤âÎ¾ÏÓ¤â´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÊá¼ê¤Î¤Û¤¦¤ò¸þ¤¡¢¶¹¤¤²ÄÆ°°è¤ÎÃæ¤ÇÆ¬¾å¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¼¤Ë¹ß¤í¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¾å²¼¤ÎÆ°¤¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢º¸±¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿Æ°¤¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÍð¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡µå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÊá¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸ÅÅÄÆØÌé»á¤âÆ£Ï²¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ëºÝ¡¢¡ÖÂÎ¤¬Êá¼ê¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÆ£Ï²Åê¼ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÂÇ¼Ô¤Ï±¦ÂÇ¤Á¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Ï¤º¡×¤Èµ¿Ìä»ë¤·¤¿¤Î¤À¡£¡ÊÃð¡Ë
¹Ã»Ò±à¤Î¡È°µ¡É¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÆ£Ï²Åê¼ê¤¬MLB¤Î¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤«¤éÂÎ¤Î²ÄÆ°°è¤ò¶¹¤¯¤¹¤ë¤è¤¦»ØÆ³¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ©µåÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬DeNA¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¸µ¤ËÌá¤Ã¤ÆÂÎ¤Î²ÄÆ°°è¤Ïº¸±¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£Ï²Åê¼ê¤ÏÁáµÞ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÁ±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É¬¤ºÀ©µåÆñ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤ÆÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ä¶¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¥í¥Ã¥Æ¡¢ÃæÆü¡¢µð¿Í¤ËºßÀÒ¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Êµå¾ì¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¹Ã»Ò±à¤Î¤è¤¦¤Ë360ÅÙ¤ÎÂçÈ¾¤òºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤·¡¢¶¯¤¤¡È°µ¡É¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ëµå¾ì¤ÏÂ¾¤ËÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¾µå¾ì¤ÇÅ¨¥Á¡¼¥à¤Î±þ±ç¤Ï¼ª¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Ã»Ò±à¤ÏÊ¢¤Ë¶Á¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Þ¡¼¥Á¤Î²»ÎÌ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡¦Á°ÅÄ»á¡Ë
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤Î¡È¥¢¥¦¥§¥¤¡É¤ÎÀöÎé¤òÀèÈ¯Åê¼ê¤¬µ£Á³¤È¤·¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÀ©µåÎÏ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
·üÇ°¤µ¤ì¤ë±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥±¥¬
¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬·å°ã¤¤¤Îµå¾ì¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤â1¼ºÅÀ¤È¤«2¼ºÅÀ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÀÚ¤êÈ´¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Î»þ¤ËÀ©µå¤¬Äê¤Þ¤é¤º»Í»àµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢Ë½Åê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤Á¤Þ¤Á4¼ºÅÀ¤ä5¼ºÅÀ¤È½ý¸ý¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£Ï²Åê¼ê¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢DeNA¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ï¸·Ì©¤ÊÅêµåÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½õ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÆ£Ï²Åê¼ê¤Ï¥×¥íÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤Î½õ¸À¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ª¤ò·¹¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡¦Á°ÅÄ»á¡Ë
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤ÇÆ£Ï²¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤ÈÀ¾Éð¤ÏÂÇ¼Ô¤¬»àµå¤Ç¥±¥¬¤¹¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÂÇ½ç¤ËÊÑ¤¨¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬°éÀ®¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¤Ç¤Ï²ÄÇ½¤ÊÂÐ½èË¡¤Ç¤â¡¢3°Ì¤ÎDeNA¤òÉ¬»à¤ÇÄÉ¤¦4°Ì¤ÎÃæÆü¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤òÊÑ¤¨¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£X¤Ê¤É¤ÎSNS¤Ç¤ÏÆ£Ï²¤Î»àµå¤ä´í¸±µå¤ò·üÇ°¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Èó¾ï¤ËÌÜÎ©¤Ä¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈà¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
Ãð¡§¹ß·¹î¼Â¡õ¶âËÜÃÎ·û¤¬¸ì¤ë¡¡µå³¦¤Îµ´·³ÁâÅÁÀâ¡Ú¥¶¡¦ÅÁÀâ¤ÎÌîµå¿ÍÂçÁ´½¸¡Û¡Ê¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡Ú¸ÅÅÄÆØÌé¡¡¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Û2021Ç¯12·î28ÆüÇÛ¿®¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
³¤,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
²ð¸î,
Ë¡Í×,
Ê©ÃÅ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
³ùÁÒ