¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¦¤½¤Ä¤¡ª¡×¡¡Àï¸å80Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÂ³¤¯ÉÔÌÓ¤ÊÏÀÁè¤Î½ª¤ï¤é¤»Êý
¡¡Îò»Ë¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¤È´û»ë´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Àè¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ç»²À¯ÅÞ¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤ÆÅöÁª¤·¤¿½é¼¯ÌîÍµ¼ù¡Ê¤Ï¤¸¤«¤Î¤Ò¤í¤¡ËµÄ°÷¤ÎÆîµþÂçµÔ»¦¤Ë´Ø¤¹¤ëX¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈãÈ½¤ä°ÛÏÀ¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿X¤Ç¤ÎÅê¹Æ¤ÏÁªµóÁ°¤Î¤â¤Î¡Ê6·î18Æü¡Ë¡£¤³¤³¤Ç½é¼¯Ìî»á¤Ï¡¢¡Ö¡ÚÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿Æîµþ»ö·ï¡ÛÆîµþÂçµÔ»¦¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Þ¤À¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ·³¤Ï¡Ø¾Æ¤¯¤Ê¡¢ÈÈ¤¹¤Ê¡¢»¦¤¹¤Ê¡Ù¤Î»°²ü¤ò½å¼é¤·¤¿À¤³¦°ì¿Â»Î¤Ê·³Ââ¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢À¯ÉÜ¸«²ò¤ÏÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¤¹¤Ç¤ËÏÀÁè¤Î¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤Ê¤¼¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÏÀÁè¡×¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ø¡Ö¡È±¦Íã¡É»¨»ï¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³á¸¶Ëã°á»Ò»á¤¬¡¢ÉÔÌÓ¤ÊÏÀÁè¤Î¼ÂÂÖ¤È¡Ö½ª¤ï¤é¤»Êý¡×¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
ÆîµþÂçµÔ»¦¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÀèÀ¸¤Ï¡¢ÆîµþÂçµÔ»¦¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤ª¹Í¤¨¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯¡¢¤³¤Î¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿¡£¼çºÅ¼Ô¤Î´Ø·¸¾å¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÄ°½°¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡ÖÀïÁè¤ò¹Í¤¨¤ëÊÙ¶¯²ñ¡×¤Ç¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹Ö»Õ¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÍ¿ô¤Î¶á¸½Âå»Ë¤ÎÀìÌç²È¡¢¤½¤ì¤âÆüÃæÀïÁè¸¦µæ¤ÎÀìÌç²È¤¬Ì³¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹Ö±é¤Ç¤Ï¡ÖÆîµþ¤¬´ÙÍî¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÆüËÜ·³Ê¼»Î¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Áµ¿±þÅú¤Î»þ´Ö¤ËËÁÆ¬¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¹Ö»Õ¤Ï¡¢°ì½Ö¡¢²¿¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¼ÁÌä¤òÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼ÁÌä¼Ô¤¬¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È¡¢¶Ë¤á¤ÆÃúÇ«¤Ë¡¢¤·¤«¤·¾¯¤·¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤Æ¡Öµ¬ÌÏ¤ÎÂç¾®¤Ë¤ÏµÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µÔ»¦¤ËÁêÅö¤¹¤ë»öÎã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤Î²óÅú¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼ÁÌä¼Ô¤¬¹Ö»Õ¤ÎÀâÌÀ¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¸å¤í»Ñ¤«¤é¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ª¤½¤é¤¯¼ÁÌä¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë30Ëü¿Í¤â¤ÎÈï³²¼Ô¤¬½Ð¤¿¤È¤¹¤ëÆîµþÂçµÔ»¦¤Î¿¿µ¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Ö»Õ¤ÎÇ§¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¡¢¹Ö»Õ¤Ï¡ÖÎò»ËÅª»ö¾Ý¤È¤·¤Æ¤Î¡¢Æîµþ´ÙÍî»þ¤Ëµ¯¤¤¿»ÄµÔ¹Ô°Ù¤ÎÍÌµ¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤Î¤º¤ì¤Ï¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤òÀ¸¤ó¤Ç¤â¤¤¤ë¡£
»²À¯ÅÞµÄ°÷¤äÝ¯°æ¤è¤·¤³»á¤¬ÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë
¡¡Àè¤Î»²±¡Áª¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î½é¼¯ÌîÍµ¼ùµÄ°÷¤Ï¡¢¡ÒÆîµþÂçµÔ»¦¤¬ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤Þ¤À¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ó¤È6·î18Æü¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤¬Áªµó¸å¤Î7·îËö¤ËÈ¯·¡¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï8·î4Æü¡¢»º·Ð¿·Ê¹¤Î1ÌÌ¥³¥é¥à¤ÇÝ¯°æ¤è¤·¤³»á¤¬¡Ò¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¤Ï¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾ÚÌÀºÑ¤ß¤À¡Ó¤È½ñ¤¤¤¿»æÌÌ¤Î°ìÉô¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ËÝ¯°æ¤è¤·¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Þ¤Ç¤¬¡¢Æîµþ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿·Ê¹¤Î1ÌÌ¤Ë¤³¤ì¤¬ºÜ¤ë¤È¤Ï¡×¤ÈÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡½é¼¯Ìî»á¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢SNS¤ÎÃ»¤¤Ê¸¾Ï¤Î¤¿¤á¡¢¿¿°Õ¤¬ÆÉ¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Â³¤¯°ìÊ¸¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡ÖÆîµþ¤Ç¤ÎÀïÆ®°Ê³°¤Î»¦³²¡á¥¼¥í¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ý¯°æ»á¤Î¾ì¹ç¤ÏÊ¸¾Ï¤ÎÁ°ÃÊ¤ÇÃæ¹ñ¤¬¤³¤ÎÀï¸å80Ç¯¤Î²Æ¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¹³Æü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÌµºö¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ò¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¡Ó¤È¥«¥Ã¥³¤Ç¤¯¤¯¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾ÚÌÀºÑ¤ß¡Ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸Ì®¾å¡¢Ý¯°æ»á¤Î°Õ¿Þ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¥«¥Ã¥³¤Ç¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÆîµþÂçµÔ»¦¡×¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÎÆîµþÂçµÔ»¦¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¡Ö¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£Ç°¤Î¤¿¤á¡¢Ý¯°æ»á¤Î¡Ø¿ÆÃæÇÉ80Ç¯¤Î±³¡Ù¡Ê»º·Ð¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¬¡¢´ØÏ¢¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤êÃæ¹ñ¤Î¸À¤¤Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ëµ½Ò¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ÄµÔ¤Ê»öÎã¤¬°ì·ï¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ò¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¡Ó¤È¤¤¤Ã¤¿É½µ¤ÏÊÝ¼éÇÉ¤Î»¨»ï¤äÊ¸¾Ï¤Ç¤Ï¤è¤¯»È¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¬Ê¸Ì®¾å¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÃæ¹ñ¤¬¸À¤¦¤È¤³¤í¤ÎÆîµþÂçµÔ»¦¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢È¾¤Ð°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Î´Ö¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëÆîµþÂçµÔ»¦¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÈï³²¼Ô¿ô¤ÎÉôÊ¬¤Çµ¿¤ï¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤ÎÇ§¼±¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½ÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥«¥Ã¥³¤Ç¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢ÈãÈ½Åª¤ËÆÉ¤â¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤¨¤ÆÆÉ¤ß¼è¤ë¡ÖÃúÇ«¤µ¡×¤ÏÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ý¯°æÈãÈ½¤òÅ¸³«¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¡ÖÝ¯°æ»á¤¬ÆîµþÂçµÔ»¦¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½ñ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£·ë²Ì¡¢Ý¯°æ»á¤Îµ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÏËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢¡Ö»²À¯ÅÞ¤É¤³¤í¤«¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Þ¤Ç¤¬Îò»Ë¤òÈÝÄê¡×¡Ö»º·Ð¿·Ê¹¤Î°ìÌÌ¤ËºÜ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢À¤¤âËö¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¡¢ÈãÈ½¤¬SNS¾å¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤¹¤ì°ã¤¤Â³¤±¤ëµÄÏÀ
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÝ¯°æ»á¤Î°Õ¿Þ¤È¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤òÈãÈ½¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µÄÏÀ¤ÏÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡£ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¼Áµ¿±þÅú¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Æ±¤¸¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ý¯°æ»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÀ¯¼£ÀëÅÁ¡×¤ò¡¢ÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ï¡ÖÎò»ËÅª»ö¼Â¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤ì°ã¤¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÏÀÁè¤¬¤â¤¿¤é¤¹ºÇ°¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÝ¯°æ¤è¤·¤³¤Ç¤â¡Ø¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¿·Ê¹¤Ë½ñ¤¤¤ÆºÜ¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»ÄµÔ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ê¤ë¸í²ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö°ìÉô¤Î¥µ¥è¥¯¤Ã¤Ý¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÝ¯°æ»á¤¬½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡ØÆîµþ¤Ç¤ÎµÔ»¦¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸í²ò¤¬Î®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸í²ò¤¬¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤òÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î¸í²ò¤Î¹¤¬¤ê¤ò»ß¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æîµþ¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢µÔ»¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤»ÄµÔ¤Ê»öÎã¤ÎÂ¸ºß¤ÏÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î³Ø¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ïµ¾À·¼Ô¿ô¤â2Ëü¤«¤é20Ëü¤ÈÉý¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï30Ëü¡¢40Ëü¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤òÎò»ËÅª»ö¼Â¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î³Ø¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÜÍè¤ÏÆüÃæ¤¬¹çÆ±¤Ç¼ÂÂÖ²òÌÀ¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆîµþ¤Ç¤Î30Ëü¡¢40Ëü¤Îµ¾À·¤Ï¹³Æü·ú¹ñ¿ÀÏÃ¤Î°ìÉô¤òÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ´ÑÅªÎò»Ë¸¡¾Ú¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤¡£ÆüÃæ¶¦Æ±Îò»Ë¸¦µæ¤Ç¤â¸«²ò¤Ï°ìÃ×¤»¤º¡¢Ãæ¹ñÂ¦¡Ö30Ëü¿Í°Ê¾å¡×¡¢ÆüËÜÂ¦¡Ö20Ëü¤ò¾å¸Â¤È¤·¤Æ¡¢4Ëü¿Í¡¢2Ëü¿Í¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¸À¤¦30Ëü¡¢40Ëü¤Ï¤«¤Ê¤êÀ¹¤é¤ì¤¿À¯¼£Åª¤Êµ¾À·¼Ô¿ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤Ï¤Þ¤ºÂçÁ°Äó¤È¤·¤ÆÆ§¤Þ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Î¡Ö¶¯¤á¤Ë¡ØÆîµþÂçµÔ»¦¡Ù¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÃæ¹ñ¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤Î´íµ¡´¶¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤â¡¢Ä¾ÀÜ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¹³Æü°Õ¼±¤¬»É·ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢ºòÇ¯Íè¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿Í¤Î»Ò¶¡¤òÁÀ¤Ã¤¿½±·â»ö·ï¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤µ¤¨¡¢ÈãÈ½¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤Ï¡Ö¿Í¿ô¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤ÆÎò»Ë½¤Àµ¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âÆîµþÂçµÔ»¦¡¢¤ÈÉ½µ¤¹¤ë¤È¡Ö²¿¿Í¤«¤é¤¬¡ØÂç¡ÙµÔ»¦¤Ê¤Î¤«¡×¡Ö²¿¤ò¤â¤Ã¤ÆµÔ»¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêµÁÏÀÁè¤Ë´Ù¤ë¡£¤¯¤·¤¯¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÆóÂç¶µÍÜ¿·½ñ¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ë´äÇÈ¿·½ñ¤«¤é¤Ï³Þ¸¶½½¶å»Ê¡ØÆîµþ»ö·ï ¿·ÈÇ¡Ù¤¬¡¢Ãæ¸ø¿·½ñ¤«¤é¤Ï¿Á°êÉ§¡ØÆîµþ»ö·ï ÁýÊäÈÇ¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆîµþ»ö·ï¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ»Ë¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯µÄÏÀ¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÆîµþ»ö·ï¡×¤È¸Æ¾Î¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìµ¾À·¼Ô¿ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÁ°¼Ô¤¬10Ëü¤«¤é20Ëü¡¢¸å¼Ô¤¬3Ëü8000¤«¤é4Ëü2000¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾å¤Î¸í²ò¤¬¹¤Þ¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Ïº£¸å¡¢ÆâÎØ¤Ë¤·¤«ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡Ê¤â¤Ã¤È¸À¤¨¤ÐÍÈ¤²Â¤ò¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡ËÉ½¸½¤ò¤ä¤á¡¢¤»¤á¤Æ¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢³°Â¦¤Î¿Í¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤âÅÁ¤ï¤ë½ñ¤Êý¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤òÈãÈ½¤·¤¿¤¤¿Í¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÃæ¹ñ¤Î¸À¤¦¿ô»ú¤Ï²áÂç¤Ë¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤¿À¯¼£Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢µÒ´ÑÀ¤Î¤¢¤ëÎò»Ë¸¡¾Ú¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ÏÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤ÇµÄÏÀ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤³¤òÇ§¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤äÎò»Ë½¤Àµ¼çµÁ¼Ô¤Ë¡Ö°ìÊâ¾ù¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡µÄÏÀ¤Î·ä´Ö¤Ë¡Ö»ÄµÔ¹Ô°Ù¥¼¥í¡×ÇÉ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¯¤ë¸½ºß¡¢Æ±¤¸¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤è¤¦¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ§¼±¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤º¤ì¤ò¼«³Ð¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Á°Äó¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿²¿¤ÎÎ±ÊÝ¤â¤Ê¤¤¡ÖÆîµþÂçµÔ»¦¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤Êý¤ò¤Þ¤º¤Ï¤ä¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤¡£
³á¸¶Ëã°á»Ò
1980Ç¯ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Ãæ±ûÂç³ØÂ´¶È¡£·î´©¡ÖWiLL¡×¡¢·î´©¡ÖHanada¡×ÊÔ½¸Éô¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡È±¦Íã»¨»ï¡É¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ù¡ÊÀ±³¤¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£
