終戦から８０年となった１５日、政府主催の全国戦没者追悼式が東京都千代田区の日本武道館で開かれた。

戦没者の遺族や各界の代表者ら約４５００人が参列し、先の大戦で犠牲となった約３１０万人を悼むとともに、戦後８０年続いた平和が今後も続くよう、不戦の誓いを新たにした。

戦没者追悼式には天皇、皇后両陛下、石破首相、遺族らが参列し、午前１１時５１分から始まった。正午の時報に合わせ、参列者全員で１分間の黙とうをささげた。

天皇陛下はお言葉で、今年も、先の大戦への「深い反省」に言及された。天皇が戦没者追悼式で「深い反省」との言葉を使うのは、１１年連続となった。また、陛下は戦争の記憶の継承について初めて触れ、「戦中・戦後の苦難を今後とも語り継ぎ、私たち皆で心を合わせ、平和と人々の幸せを希求し続けていくことを心から願います」と述べられた。

参列者のうち、最高齢は戦没者の弟の長屋昭次さん（９８）（北海道）。最年少は戦没者の玄孫（やしゃご）に当たる男児（３）（三重県）。遺族を代表し、父を朝鮮海峡で亡くした埼玉県川越市の江田肇さん（８２）が追悼の辞を述べた。

厚生労働省によると、８日時点で参列を予定していた遺族３４３２人のうち、軍人・軍属の遺族が３３８０人とほとんどを占める。原爆死没者と一般戦災者の遺族は計５２人だった。

参列者のうち戦後生まれの割合は５３・２％（１８２６人）と今回初めて半数を超え、過去最高となった。戦没者の父母は１５年連続で一人もおらず、配偶者もコロナ禍で参列遺族を大幅に制限した２０２１年を除けば、初めてゼロになった。戦争体験の後世への継承が引き続き課題となる。

式典で献花者らに黄色い菊の花を手渡す「献花補助者」は、コロナ禍で２０年以降は中断されていたが、今回は６年ぶりに再開した。戦争の記憶を若い世代にも伝えようと１６年から始まったもので、今回は８〜１７歳の戦没者のひ孫ら１４人が務めた。

１９３７年の日中戦争開戦から４５年の終戦までと、その後のシベリア抑留を含めた戦没者は、軍人・軍属が約２３０万人、空爆や原爆の犠牲となった一般市民は約８０万人に上る。