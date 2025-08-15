¤¤ç¤¦½ªÀï80Ç¯¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°
15Æü¤Ç½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤ÎÂçÀï¤Çµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤è¤½310Ëü¿Í¤òÅé¤ß¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤Þ¤ëÀïË×¼ÔÄÉÅé¼°¤Ë¤Ï¡¢ÀïË×¼Ô¤Î°äÂ²¤ª¤è¤½3400¿Í¤¬»²Îó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Àï¸å80Ç¯¤Îº£Ç¯¤ÏÀï¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀïÁè¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Î»²Îó¼Ô¤¬½é¤á¤ÆÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
»²Îó¼Ô¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇÇ¯Ä¹¤Ï98ºÐ¤ÎÄ¹²°¾¼¼¡¤µ¤ó¤Ç¡¢Ê¼»Î¤À¤Ã¤¿·»¤òÀïÁè¤ÇË´¤¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹²°¾¼¼¡¤µ¤ó
¡ÖÀï»þÃæÀ¸¤Þ¤ì¤¿»ä¤È¤·¤Æ¤Ï°ì¤Ä¤ÎÀáÌÜ¡¢´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£º£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤«ÂçÊÑ¤Ê¤è¤¦¤À¤±¤É¡¢ÀïÁè¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤Þ¤¿¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÏÀïË×¼Ô¤ÎÂ¹¤ÎÂ¹¤Ë¤¢¤¿¤ë3ºÐ¤ÎÊÒ»³½ãÌð¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀïÁè¤ä¤Ã¤¿¤é¤À¤á¡£»à¤Ì¤«¤éÉÝ¤¤¡×ÄÉÅé¼°¤Ç¤ÏÀµ¸á¤«¤é1Ê¬´ÖÌÛ¤È¤¦¤¬Êû¤²¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¤ª¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£