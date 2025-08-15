【MLB】エンゼルス6−5ドジャース（8月13日・日本時間8月14日）

【映像】大谷、相手ベンチに見せた“神対応”

8月13日（日本時間8月14日）に行われたロサンゼルス・エンゼルス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が、古巣・エンゼルスのベンチに向けて、マウンド上から絶叫した場面が話題となっている。

3回裏・エンゼルスの攻撃。この回、大谷は先頭の9番ブライス・テオドシオを見事な3球三振に切って取ると、続く1番ザック・ネトに対しては、カウント1-1からショートフライを打たせてアッサリと2死に。しかし、2死走者なしの場面となって迎えた2番のノーラン・シャヌエルは、追い込みながらも連続でファウルを打たれて粘られ、都合8球を投じることとなったが、注目を集めたのはこの日の43球目となるシャヌエルへの7球目、160km/hの剛速球を外角いっぱいへと投じた場面。

この1球を、シャヌエルは上手くカットすることとなったが、その鋭い打球が三塁側のエンゼルスベンチへ。するとマウンド上の大谷は、すぐさま叫び声をあげて注意喚起。すると、この古巣時代から変わらぬ大谷の気遣いに、大谷をよく知るエンゼルスベンチの面々は、思わず笑顔となりながら、身振り手振りで無事を伝えることとなった。こうした大谷の“神対応”が垣間見れた場面にファンからは「スゴいな…」「人間性もMVP」「大谷さんホント素敵」「エ軍ベンチも嬉しそう」「仲良いなw」「自分が打ったボールじゃなくてもこの気遣い」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、自身の打球が球審や捕手、さらにはベンチや球場スタッフなどを直撃しそうになると、すぐさま声を上げて懸命に注意喚起したり、実際に当たってしまった場合などは、心底心配そうな表情で歩み寄り、声をかけることで知られている珍しい選手だが、今回のエンゼルスベンチに向けての“叫び”も、まさにそんな大谷ならではのひとコマであったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）