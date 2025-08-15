¡ÚÀï¸å80Ç¯¡ÛÃ¸ÅçÀé·Ê¡¢¼ãÈøÊ¸»Ò¡¢¹âÊö½¨»Ò¤ò¼ò¤È¤È¤â¤Ë¡ÄÈÕ²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾ºî¡Ö¥Ó¡¼¥ë±Ç²è¡×3Áª
¡¡ÉÓ¤«¤é¥³¥Ã¥×¤ËÃí¤¤¤À¥Ó¡¼¥ë¤ò¤°¤¤¤Ã¤È°û¤ß´³¤¹À¶¡¹¤·¤µ¡£Çò¤¤Ë¢¤¬Éâ¤«¤ÖÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤ò¼¡¡¹¤Ë¶õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¿´ÃÏ¤è¤µ¡£¤È¤¤Ë¤ÏË¢¤¬ÄÀ¤ó¤À¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Á¤Ó¤Á¤Ó°û¤à¤Î¤âÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤¡£²Æ¤Û¤É¥Ó¡¼¥ë¤¬»÷¹ç¤¦µ¨Àá¤ÏÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²Æ¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë±Ç²è¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò°û¤àÈþ¤·¤¯í÷¤·¤¤½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼æ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Ó¡¼¥ë±Ç²è¤ÈÈþ¤·¤½÷Í¥¤¿¤Á¤ò¡¢µìºîË®²è¤ÎÃæ¤«¤é¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£¡Ú·î±ÊÍý³¨¡¿±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡¦ÊÔ½¸¼Ô¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤¢¤Þ¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡Ä¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾½÷Í¥¤ÎÈëÂ¢¥«¥Ã¥È
¼ò¾ì¤Î½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿½÷Í¥¤¿¤Á
¡¡Ìë¤Î¼ò¾ì¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¾ºî¤Ï¿ôÂ¿¤¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¶äºÂ¤Î¥Ð¡¼¤ä¥¯¥é¥Ö¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡£µþ¥Þ¥Á¥³¤È»³ËÜÉÙ»Î»Ò¤¬¶¦±é¤·¤¿¡ØÌë¤ÎÄ³¡Ù¡Ê1957¡Ë¡¢¹âÊö½¨»Ò¼ç±é¤Î¡Ø½÷¤¬³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë»þ¡Ù¡Ê1960¡Ë¤Ê¤É¡¢Ìë¤Î³¹¤ÇßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë½÷À¤¿¤Á¤ä¡¢ÃË¤¿¤Á¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éí÷¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¯¼ò¾ì¤Î½÷¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¾¤À¤¿¤ë½÷Í¥¤¿¤Á¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Î¼ò¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÀîÅçÍº»°¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡ØÀÖºä¤Î»ÐËå¤è¤ê¡¡Ìë¤ÎÈ©¡Ù¡Ê1960¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ÀîÅçÍº»°¤È¤¤¤¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢Åìµþ¤ò¤Ä¤Ö¤µ¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¡¢À¸³è¤¹¤ë¿Í¡¹¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿¿Í¤À¡£¿å¾¦Çä¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î½÷¤È¡¢¤½¤ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤ÎÀ¸¤Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ëÆó¿Í¤ÎËå¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ºÀÖºä¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê³¹¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£¹ñ²ñµÄ»öÆ²¤«¤é1¥¥í¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÖºä¤Î³¹¤Ï¡¢À¯¼£²È¤¿¤Á¤¬²ñ¿©¤ä¤È¤¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Î°©À¥¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸´¿³Ú³¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¶äºÂ¤È¤Ï»÷¤ÆÈó¤Ê¤ë³¹¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤ÏÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ê¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¯¥é¥Ö¤ä¥Ð¡¼¤è¤ê¤â³Ê¼°¤¢¤ëÎÁÄâ¤¬Ìë¤Î³¹¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¡£¤³¤Î³¹¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È°Àï¶ìÆ®¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¸ÅçÀé·Ê±é¤¸¤ë²ÆÀ¸¤È¤¤¤¦½÷À¡£²ÆÀ¸¤Ï¡¢¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¶Ð¤á¤«¤é»Ï¤á¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÀÖºä¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ð¡¼¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Å¹¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò²èºö¤·¡¢ÎÏ¤Î¤¢¤ëÃË¤¿¤Á¤òÉÊÄê¤á¤¹¤ë¡£Æ±¤¸¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¯Ëå¤Î½©¹¾¡Ê¿·¼î»°ÀéÂå¡Ë¤Ï¡¢Ìî¿´Åª¤Ê»Ð¤ò·ÚÊÎ¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¿¿¼Â¤Î°¦¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Î¤À¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ø¿®½£¤«¤éËö¤ÎËå¡¦Åß»Ò¡ÊÀî¸ýÃÎ»Ò¡Ë¤¬¾åµþ¤·¡¢»°»ÐËå¤Ï°ì¤Ä²È¤ÇÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÀ¸¤Êý¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£
¹âµé¤½¤¦¤Ê¼ò¤¬¤º¤é¤ê
¡¡²ÆÀ¸¤Ï¡¢½ÐÀ¤¤È¶â¤Î¤¿¤á¤ËÃË¤¿¤Á¤Ë»¤¤ê´ó¤ê¡¢ÍÑ¤¬ºÑ¤á¤ÐÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÂÇ»»Åª¤Ê½÷¤À¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÁ°¤Ë¤Õ¤é¤ê¤ÈÎ©¤Á´ó¤ë¼ò¾ì¤Ç¸«¤»¤ëÄÀ¤ó¤À´é¤«¤é¤Ï¡¢¼«¤éË¾¤ó¤Çº£¤ÎÀ¸³è¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç°û¤à¤È¤°Ê³°¤Ï¡¢¿É¤¯»´¤á¤ÊÍÍ»Ò¤ÏÈù¿Ð¤â¸«¤»¤Ê¤¤¡£¼Â¤ÎËå¤«¤éÀ¸¤Êý¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤è¤¦¤È¡¢Æ±¶È¤ÎÀèÇÚ¤«¤é¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¡¢ÀÎ¤Î¥Ñ¥È¥í¥ó¤Ëº¨¤Þ¤ì¤è¤¦¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤¿¤ÀÁ°¤ò¸þ¤½ÐÀ¤¤ÎÆ»¤òÄ¾Áö¤ë¡£ÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤¬ÄÌ¾ï¤Î²¿ÇÜ¤â¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¹âµé¥Ð¡¼¤Ç¡¢Ìë¤ÊÌë¤ÊÃË¤¿¤Á¤Ë¼ò¤ò°û¤Þ¤»¡¢¼«Ê¬¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¼º¤Ã¤¿²áµî¤ò²ù¤ä¤à²Ë¤Ê¤É¤¢¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À®¸ù¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ã¸ÅçÀé·Ê¤¬Íê¤â¤·¤¤¡£
¡¡·àÃæ¡¢¹âµé¥Ð¡¼¤äÎÁÄâ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤«¤éÆüËÜ¼ò¤Þ¤Ç¡¢¹âµé¤½¤¦¤Ê¼ò¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£ÃË¤È½÷¤¬¥°¥é¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¹ç¤¤¶î¤±°ú¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÌë¤ÎÀ¤³¦¡£¤±¤ì¤É¤½¤³¤ËÊÂ¤ó¤À¤É¤ó¤Ê¼ò¤è¤ê¤â¡¢³ØÀ¸±¿Æ°¤ËÇ®Ãæ¤¹¤ëËö¤ÎËå¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬´¥ÇÕ¤¹¤ë°Â¤Ã¤Ý¤¤ÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈéÆù¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤Î´¿³Ú³¹¡¢¶äºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¬¡¼¥ë¤¬µ¢¤ëº¢¡¢¶äºÂ¤Ë¥×¥í¤¬½Ð¶Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ø½÷¤¬³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë»þ¡Ù¤Î¹âÊö½¨»Ò¤À¤Ã¤¿¡£Ìë¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¥Ð¡¼¤ÇÆ¯¤¯¿È¤Î¾å¤ò¼«ÓÞµ¤Ì£¤ËÉ½¤·¤¿¸ÀÍÕ¤À¤¬¡¢Ìë¤Î½÷¤¿¤Á¤¬¼ò¤ò¾¦ÇäÆ»¶ñ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿Î¢¤Ç¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÅìµþ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¬¡¼¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼ò¤È¤Ä¤¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Îø¤Î¶î¤±°ú¤¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤¬
¡¡ÁýÂ¼ÊÝÂ¤´ÆÆÄ¤È¼ãÈøÊ¸»Ò¤Î¥³¥ó¥Óºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢½÷¤ÎÍßË¾¤òÀ¨¤Þ¤¸¤¤µ¤Ç÷¤ÇÂÎ¸½¤¹¤ë¡ØºÊ¤Ï¹ðÇò¤¹¤ë¡Ù¡Ê1961¡Ë¤ä¡ØÀ¶ºî¤ÎºÊ¡Ù¡Ê1965¡Ë¤¬ÍÌ¾¤À¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬½é´ü¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¼ãÈøÊ¸»Ò¤¬¡¢±Æ°ì¤Ä¤Ê¤¤¼ã¡¹¤·¤¯È®Ñï¤È¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ØÀÄ¶õÌ¼¡Ù¡Ê1957¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ½Ð±é¤·¤¿ÁýÂ¼´ÆÆÄ¤Î¡ØºÇ¹â¼ì·®É×¿Í¡Ù¡Ê1959¡Ë¤Ç¼ãÈøÊ¸»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ý¤ÎÆâ¤Î²ñ¼Ò¤ÇÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤»Ï¤á¤¿°É»Ò¡£Æ±¤¸²ñ¼Ò¤Ç¤ä¤Ï¤êÈë½ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°É»Ò¤Î¾å¤Î»Ð¤Ï¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë±Ä¶ÈÉôÄ¹¤È¸«»ö·ëº§¤·¡¢º£¤Ï²ÈÄí¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¿È¡£¼«Ê¬¤ÎÀ®¸ù¤ËÌ£¤òÀê¤á¡¢»Ð¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÎËå¤âÉ×¤ÎÄï¤¿¤Á¤È½ç¤Ë·ëº§¤µ¤»¤è¤¦¤È´ë¤ß¡¢¼¡½÷¤È¼¡ÃË¤ËÂ³¤¡¢¼¡¤Ï»°½÷¤Î°É»Ò¤È»°ÃË¤Î»°Ïº¤ÎÈÖ¡¢¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤À¤¬»Ð¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤µ¤»¤Þ¤¤¤È¡¢°É»Ò¤Ï¾¡¼ê¤Ë¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¸õÊä¤Ë¤µ¤ì¤¿»°Ïº¡ÊÀî¸ý¹À¡Ë¤È¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¤ÎÁê¼ê¤È·ëº§¤·¤è¤¦¤ÈÀÀ¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡°ÕÃæ¤ÎÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤°É»Ò¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï²ñ¼Ò¤ÇÎø¿Í¸õÊä¤òÃµ¤½¤¦¤È·è°Õ¡£Ì¥ÎÏÅª¤ÊÈà½÷¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼ÒÃæ¤Î¼ã¤¤ÃË¤¿¤Á¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ²¡¤·´ó¤»¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢°É»Ò¤Ï²ñ¼Òµ¢¤ê¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹¥È¥ó¥«¥Ä²°¤Ø¹Ô¤¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î¥È¥ó¥«¥Ä¤ÈÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬²ñ¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÎÄêÈÖ¤Î¥Ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤Ê¤Î¤À¡£¥Ó¡¼¥ë¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤°û¤à¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿ÃË¤ÎÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤¬²Ä¾Ð¤·¤¤¡£Èà¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢ÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤ò3ËÜ°û¤à¤È½÷À¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢4ËÜ°û¤à¤ÈÁê¼ê¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡£¤Ç¤Ï5ËÜ¤ò°û¤ß¡¢6ËÜ¤ò°û¤à¤È²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡£½÷¤ÈÃË¤ÎÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤¬¿è¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡°É»Ò¤ÎËèÆü¤ÏË»¤·¤¤¡£ÃË¤¿¤Á¤È¤Î¥Ç¡¼¥È¤Î¹ç´Ö¤Ë¤Ï»°Ïº¤È¤ÎºîÀï²ñµÄ¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ±Î½½÷À¤ÎÎø¤Î¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥ÉÌò¤òÌ³¤á¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¤À¤¬´Î¿´¤Î·ëº§Áê¼ê¤ÏÃæ¡¹¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¼Â¤ÏÈà½÷¤ÎËÜÌ¿¤Ï»°Ïº¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢²£Ë½¤Ê»Ð¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËÎø¿Í¤¬¤¤¤ëÈà¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¶¯¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤ÇÆ¬¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÁ°¤Ç¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤°É»Ò¤òÀ¸¤À¸¤¤È±é¤¸¤ë¼ãÈøÊ¸»Ò¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¡¡¹ÓÅâÌµ·Î¤ÊÊª¸ì¤È¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤²ñÏÃ·à¡¢¤³¤Á¤é¤¬¤À¤á¤Ê¤éº£ÅÙ¤Ï¤¢¤Á¤é¤Ø¤È¡¢¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Îø¤Î¤ªÁê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÅ¸³«¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â²¦Æ»¤Î¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢´Ý¤ÎÆâ¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹³¹¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÎø¤Î¾äÅö¤Æ¥²¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÉÓ¥Ó¡¼¥ë¤¬¤è¤¯»÷¹ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¶¯¤¤½÷À
¡¡²áµî¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿±Ç²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ò¤ò°û¤à¾ìÌÌ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ËÃËÀ¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¤Èµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£·Ý¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ò¾ì¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¿¤Á¤ÏÂçÀª¤¤¤Æ¤â¡¢Í§¿Í¤äÃç´Ö¤È¼ò¾ì¤Ç¼ò¤ò¼à¤ß¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¡¢¤Ø¤Ù¤ì¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°û¤ó¤À¤¯¤ì³Ú¤·¤¯Áû¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½÷À¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ê½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤à¤Þ¤ÇÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½÷¤Ï²È¤ÇÉ×¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÃÈå¹ÃÈå¤·¤¯¤ª¼à¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¡£ÃË¤Î¤è¤¦¤Ë°û¤ó¤À¤¯¤ì¤ÆË½¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤¬¡¢¤ª¼ò¤ò½÷À¤«¤é±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤±¤ì¤É¡¢ÂçÀµ½é´ü¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿À®À¥Ì¦´îÃË´ÆÆÄ¤Î¡Ø¤¢¤é¤¯¤ì¡Ù¡Ê1957¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¤¯¤ìÃË¤Ë¼¸¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢·è¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¶¯¤¤½÷À¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤é¤¯¤ì¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤½÷¤¬¡¢¼¡¡¹¤Ë¥À¥á¤ÊÃË¤¿¤Á¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¡¢¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¸¶ºî¤ÏÆÁÅÄ½©À¼¤Î¾®Àâ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤ªÅçÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ï¹âÊö½¨»Ò¡£
¡¡¾±²°¤ÎÌ¼¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¤¹¤°¤ËÇÀ²È¤ËÍÜ»Ò¤Ë½Ð¤µ¤ì¤¿¤ªÅç¤Ï¡¢¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿±ïÃÌ¤ò·ù¤¤Åìµþ¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¸å¡¢¿ÀÅÄ¤Î´ÌµÍ²°¤Î¸åºÊ¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬É×¡Ê¾å¸¶¸¬¡Ë¤Ï½÷Í·¤Ó¤¬·ã¤·¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢²È¤Ç¤ÏºÊ¤òµÔ¤áÈ´¤¯ºÇÄã¤ÎÃË¡£·ë¶É¤ªÅç¤ÏÎ¥±ï¤·¡¢º£ÅÙ¤Ï·»¤Î¼Ú¶â¤Î¥«¥¿¤Ë»³±ü¤ÎÎ¹´Û¤Ç½÷Ãæ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤¬¡¢¼ç¿Í¡Ê¿¹²íÇ·¡Ë¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë´Ù¤ê¡¢Æ¨¤²¤ë¤è¤¦¤ËÅìµþ¤ØÌá¤ë¤ÈÊÌ¤ÎÃË¡Ê²ÃÅìÂç²ð¡Ë¤È·ëº§¤·¿·¤¿¤Ê¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤ªÅç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤«¤é¤âÉ×¤ä°¦¿Í¤«¤é¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¼¸¤é¤ì¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Èà½÷¤¬¤Þ¤ë¤Ç½¾½ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð·ëº§¼°¤«¤é¤µ¤Ã¤µ¤ÈÆ¨¤²½Ð¤·¡¢É×¤«¤éÇÉ¼ê¤Ê³Ê¹¥¤Ï¤ä¤á¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¼«Ê¬¤ÎÃå¤¿¤¤Éþ¤òÃå¤ë¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤«¤é¤Î¶â¤Î±ç½õ¤Î¿½¤·½Ð¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÌÅÝ¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸«¤ë¤«¤é¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤ë¡£Ë½ÎÏÉ×¤Ë¤ÏË½ÎÏ¤Ç±þÀï¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë½÷¤È¤Ï¥¿¥¤¥Þ¥ó¤òÄ¥¤ë¡£
¡Ö²¿¤µ¡×¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¤ÈÙû¤Í¤Ä¤±¤ë
¡¡ÂçÀµ½é´üÅö»þ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¼«²æ¤òÄÌ¤·Ë½¤ì¤Þ¤¯¤ë½÷¤Ê¤É¡Ö¤¢¤é¤¯¤ì¡×°Ê³°¤Î²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤Ï¡Ö½÷¤Î¤¯¤»¤Ë¡×¡Ö½÷¤À¤Æ¤é¤Ë¡×¤È¤ªÅç¤òÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â·è¤·¤Æ¤á¤²¤º¡¢½÷¤¬¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Î²¿¤¬°¤¤¡¢¤È³«¤Ä¾¤ë¤ªÅç¤Ïº£¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢´°Á´¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¡£¤·¤«¤â±é¤¸¤ë¹âÊö½¨»Ò¤¬¤Þ¤¿¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¡¡²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤è¤¦¤¬¡¢¡Ö²¿¤µ¡×¡Ö¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×¤È¤Ô¤·¤ã¤ê¤ÈÙû¤Í¤Ä¤±¤ëÈà½÷¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¡¢ÉÔËþ¤²¤Ë¸ý¤ò¤Ò¤ó¤Þ¤²¤ë»Ñ¤Þ¤Ç¤â¤¬¤¤¤«¤ËÈþ¤·¤¤¤«¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÂÕ¤±¼Ô¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤Ü¤Ã¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ×¤Ë¥Û¡¼¥¹¤Ç¿å¤òÊ®¼Í¤·ÄÉ¤¤²ó¤¹¹ë²÷¤µ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ºÇ¹â¤À¡£
¡¡¤ªÅç¤Ï¼ò¤ò°û¤àºÝ¤Ë¤â±óÎ¸¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Ê¤¤¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤È¤ÎÊÌ¤ìÏÃ¤¬¤³¤¸¤ì¤¿Ìë¡¢¤µ¤ó¤¶¤ó°û¤ßÂ³¤±¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Çñ¤Þ¤Ã¤¿Î¹´Û¤Î¾ã»Ò¤ò¤º¤¿¤º¤¿¤Ë²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êò¤ì¤¿ÃË¤Ï¡Ö½÷¤Î¤¯¤»¤Ë¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤ë¤¬¡¢ºÊ¤ÈÊÌ¤ì¤é¤ì¤ºµã¤¸À¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤ÃË¤È¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤ÆÁÆÁê¤ò¤·¤¿½÷¤È¡¢°ìÂÎ¤É¤Á¤é¤¬¤è¤ê¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤È¤³¤í¤Ç°û¤ß¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï»¶¡¹°û¤ß¤Þ¤¯¤ë¤ªÅç¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¼ò¤Ë¤À¤é¤·¤Ê¤¤ÃË¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¤è¤¦¤À¡£ÆóÈÖÌÜ¤ÎÉ×¤ÎçÏ¤¬É×ÉØ¤Î²È¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¡¢Ä«¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¤Ç¤¤¤¤µ¤Ê¬¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÎä¤¿¤¯âË¤ß¼ê¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤ä¤ê¤³¤á¤ëÍÍ¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â°ÒÀª¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¥À¥á¤ÊÃË¤¿¤Á¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Î¤ªÅç¤Ë¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤ºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÆ¯¤¤¤Æ¶â¤ò²Ô¤°ºÍÇ½¡£Èà½÷¤Ïµ©¤Ë¸«¤ëÆ¯¤¼Ô¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤í¤¦¤ÈÇÏ¼ÖÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Êµ¤ÇÛ¤ê¤Ç¼þ°Ï¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤ÁÆÀ¤Æ¤¤¤¯¡£Îø°¦¤ä·ëº§¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¾¦Çä¤ÎºÍ³Ð¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÃË¤ËÍê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÀ¸¤È´¤¯¶¯¤µ¤ò½½Ê¬¤Ë»ý¤Ã¤¿¤ªÅç¡£¤¤¤Ä¤«Èà½÷¤¬»×¤¦Â¸Ê¬»Å»ö¤ò¤·¡¢¼«¤é²Ô¤¤¤À¶â¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¼ò¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¹ó½ë¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½÷À¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¾¼ÏÂ¤Î¡Ö¥Ó¡¼¥ë±Ç²è¡×¤Ç°ì½Ö¤Î¡ÖÎÃ¡×¤òµá¤á¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿²µ¤Ê¤â¤Î¡£
·î±ÊÍý³¨
±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡£ ¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¡Ù¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡ØCREA.web¡Ù¤Ê¤É¤Ç±Ç²èÉ¾¤ä¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜÃæ¡£¤Û¤«±Ç²è´ØÏ¢¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä½ñÀÒ¡¦¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÊÔ½¸¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿ì¤ï¤»¤ë±Ç²è¡¡¥ô¥¡¥«¥ó¥¹¤ÎÄ«¤Ï¥·¡¼¥É¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡Ù¡Ê½ÕÍÛÆ²½ñÅ¹¡Ë¡£
