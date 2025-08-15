【WWE】RAW（8月11日・日本時間12日／カナダ ケベック・シティ）

【映像】抜群のスタイルと美しすぎるバク転

抜群のスタイルと運動神経を持つ元NFLチアリーダーの美女レスラーが試合中に披露したバク転が“美しすぎる”と話題を呼んでいる。

女子インターコンチネンタル王者ベッキー・リンチとマキシン・デュプリが対戦。マットでのキャリアに関して両者には雲泥の差こそあるが、こと身体能力に関しては“アスリート級”とお墨付きのマキシン。この日も持ち前のパフォーマンスを発揮した。

序盤はベッキーが一方的に攻める展開。さらに「さっさと帰れ」と“口撃”も受けたマキシンだったが、ベッキーの“マンハンドル・スラム”をすかす見事なスタナーで攻守を逆転するなど、随所にポテンシャルを示して見せた。

すると、問題のシーンが訪れる。ロープ際、マキシンが元“パワハラ上司”ことチャド・ゲイブル直伝の“アンクルロック”でベッキーを追い込むと、ベッキーはたまらず前転してリング中央へ逃げてこれを回避。逃がしてたまるか…とばかりにマキシンはバク転で華麗に舞いながらリング中央へ。フラフラとおぼつかない足取りのベッキーに向かって強烈なクローズライン、ベースボールスライド、さらに完璧なクロスボディを畳み掛けた。

経験豊富な王者を相手に成長ぶりを見せつけるマキシンの姿に「マキシン頑張ってるな」「こんな良い動きできたんだ、見直した」「バック転上手いね」「イヨムーブだ」と驚きと称賛の声が相次いだ。

その後も長い脚から放つ豪快な“美脚”スピンキック。果敢に攻めたマキシンだったが、最後はベッキーの“ディスアーマー”でタップアウト。ベッキーの王座防衛を許したが「よく頑張った！」と労いの声も多く聞かれた（ABEMA／WWE『RAW』）