¡¡ÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤ÎÅìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î1²¯3064Ëü±ß¤òµÏ¿¡£½»µïÈñ¤Î¹âÆ¤ÏÄÂÂßÊª·ï¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÔ¿´5¶è¡ÊÀéÂåÅÄ¶è¡¢Ãæ±û¶è¡¢¹Á¶è¡¢¿·½É¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢3LDK¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±Êª·ï¤ÎÊ¿¶ÑÄÂÎÁ¤¬40Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ººÉô¤Ç¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¤ëÀ¾²¬¿µ°ì»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÅÔ»Ô¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û2027Ç¯¤Ë¡Ö¤â¤¦½»¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¶è¤Ï¡©¡¡Åìµþ23¶è¡Ö¾ÍèÄÂÎÁ¡×¤ò»î»»
½»Âð²Á³Ê²¡¤·¾å¤²¤Îº¬ËÜÅªÍ×°ø¤Ï¡Ö»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¡×¤Ë¤¢¤ë
¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ë¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤·Ð¤Ä¤À¤í¤¦¤«¡£ÃæÄã½êÆÀ¼Ô¤¬¹Ù³°¤Ê¤É¤Î¡È¥»¥«¥ó¥É¥Ù¥¹¥È¡ÉÊª·ï¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÃæ¡¢ÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢°ì¸þ¤Ë²¼¤¬¤ëµ¤ÇÛ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ÎÄ´ººÉô¤Ç¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤òÌ³¤á¤ëÀ¾²¬¿µ°ì»á¤À¡£
¡Ö¤Þ¤º¡¢À¤³¦Åª¤Ê»ñºà²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ä¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¤¬·úÀß¥³¥¹¥È¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤ÇÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Î³ä°Â´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë³¤³°¤«¤é¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ò²ÃÇ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾²¬»á¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢²Á³Ê¹âÆ¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÍ×°ø¤Ï¡¢¤³¤ì¤é°Ê³°¤Ë¤â¤¢¤ë¤ÈÀ¾²¬»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¶áÇ¯¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¢¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÀìÌç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤¬°ìÃÊ¤È½¸ÀÑ¤·¡¢ÅÔ»Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Àµ¡¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì·ÐºÑ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Î»º¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¹â½êÆÀÁØ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤ÏÅÔ»Ô¤Ë½¸ÀÑ¤·¤ä¤¹¤¤À¼Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹â¤¤½êÆÀ¤Ë¼æ¤«¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤¬Åìµþ¤ØÎ®Æþ¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¹â½êÆÀÁØ¤¬ÅÔ¿´Éô¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢½»Âð¼ûÍ×¤ò¹½Â¤Åª¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÅìµþ·÷¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼ý1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÁØ¤¬160Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¦Æ¯¤¹â¼ýÆþÀ¤ÂÓ¤ä¹âÅÙ³°¹ñ¿Íºà¤¬ÅÔ¿´¤Î½»Âð»Ô¾ì¤òÀÊ·þ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ò¾·¤¯¡Ö¥¸¥§¥ó¥È¥ê¥Õ¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×
¡¡½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê½êÆÀÁØ¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°è¤ÎÉ÷·Ê¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ÖÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬¼¡¡¹¤È·úÀß¤µ¤ì¡¢ÃæÄã½êÆÀÁØ¤Ï¹Ù³°¤Ø¤Îµï½»¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¾¦Å¹³¹¤äÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¼Ò²ñÅªÂ¿ÍÍÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤Ï¡Ø¥¸¥§¥ó¥È¥ê¥Õ¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢²¤ÊÆ½ôÅÔ»Ô¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÀ¾²¬»á¡Ë
¡Ö¥¸¥§¥ó¥È¥ê¥Õ¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¹âµé²½¡×¡ÖÉÙÍµ²½¡×¡Ö³¬µé¾ô²½¡×¤Ê¤É¤ÈÌõ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÂçÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤«¤éIT¡¦¶âÍ»»º¶È¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢2010Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ç·ÐºÑ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹²½¤¬²ÃÂ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÅÔ¿´Éô¤ÎºÆ³«È¯¤ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¥Í¡¼¤ÎÎ®Æþ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢½»Âð²Á³Ê¤¬²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢ÉÙÍµÁØ¤ä³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¤¬½»µï¤òÇã¤¤Àê¤á¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÁØ¤¬¹Ù³°¤ØÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
Â¿¤¯¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»º¼èÆÀµ¬À©¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿»²±¡Áª
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤ÏÃ±¤Ê¤ë·ÐºÑÌäÂê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢³¬ÁØ´Ö¤ÎÂÐÎ©¤ËÈ¯Å¸¡£¹³µÄ¥Ç¥â¤¬Â¿È¯¤¹¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñÉÔ°Â¤ò¾·¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥ê¥º¥àÀªÎÏ¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ë²¹¾²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÈæ³ÓÅªÀ¯¼£¾ðÀª¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¤â¡¢²¤ÊÆ¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤¦¤·¤¿Æ»¶Ú¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÀ¾²¬»á¡Ë
´ñ¤·¤¯¤âÀè¤Î»²±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»º¼èÆÀµ¬À©¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¡¢µÄÏÀ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾²¬»á¤Ï
¡Ö½»Âð»Ô¾ì¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñÅª¤ÊµµÎö¤¬¿¼¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾²¬¿µ°ì
ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»ÎÁ°´ü²ÝÄø½¤Î»¡£1999Ç¯ÆüËÜ¶ä¹ÔÆþ¹Ô¸å¡¢¹ñÆâ³°¤Î·ÐºÑÄ´ºº¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£2021Ç¯¡¢ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½êÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£24Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£
