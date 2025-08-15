「オクラホマシティ−アルバカーキ」（１４日、オクラホマシティ）

右肩インピンジメント症候群で負傷者リスト入りしているドジャース・佐々木朗希投手が傘下３Ａオクラホマシティの先発で登板し、２回０／３を投げ６安打３失点だった。１四球で、奪三振はなかった。９７日ぶりの実戦登板は打者１３人に４１球を投げストライクが２５、ボールが１６だった。

佐々木は初回、先頭に四球。二盗を許し無死二塁とすると、次打者の右前打で１点を先制された。２死までこぎつけたが再び二盗で得点圏に走者を背負い、右前打で２点目を失った。さらに安打で一、二塁のピンチを背負ったが、最後は遊ゴロに仕留めた。

二回は１死から三塁内野安打を浴び、２死後に再び二盗を許したが後続を断って追加点は与えなかった。三回は先頭から２者連続安打を許して無死一、二塁としたところで降板。残した走者を２番手投手がかえし、３失点目が記録された。

佐々木のこの日の最速は９５・７マイル（約１５４キロ）だった。

「アスレチック」のファビアン・アルダヤ記者は自身のＸ（旧ツイッター）で「佐々木朗希はリハビリ登板の１イニングで苦戦し、３安打で２失点。球速は９３〜９４マイルで推移」と投稿。さらに「佐々木は結局２イニングに登板。予定では３イニングだった球数が多くなった。平均球速は９３・６マイル、最速は９５・７マイルだった」などと連投した。

佐々木は昨オフにロッテからポスティングシステムを使ってドジャースへ。３月１９日の東京開幕第２戦でメジャーデビューしたが、８度目の登板となった５月９日のダイヤモンドバックス戦後に右肩の痛みを訴えて戦線離脱。今月８日に本拠地でのライブＢＰ登板を経て、この日、実戦登板復帰を果たした。ドジャースのロバーツ監督は、メジャー復帰の条件を「５イニング、７５球」に設定している。