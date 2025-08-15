Àï¸å80Ç¯¡¡¶õ½±¤¬Ã¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÍÌ¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¡½ªÀï¤Þ¤Ç¤Î3¥«·î¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿7¤Ä¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Å·¼é
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤Í¤é¤¤¤Ï¡ÖÃÏ¹ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤»¡×
¡¡8·î15Æü¤Ç½ªÀï80Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾¼ÏÂ20Ç¯¡Ê1945¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»×¤¦¤¿¤Ó¡¢¿´¤¬ÄË¤à¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¸¶Çú¤ò´Þ¤à¶õ½±¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¡£ÆüËÜ¤¬¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯¹ßÉú¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤Î¤â¤Î¤¬¼é¤é¤ì¤¿¤«¡£¤À¤¬¡¢²¾¤ËÆüËÜ¤ËÈó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÊÆ·³¤¬ÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô¤òÌµº¹ÊÌ¤Ëå°ÝßÇú·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¿ÍÆ»Åª¤Ëµö¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤·¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤é¤Ð¡ÄÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼º¤ï¤ì¤¿Å·¼é¡¢µ®½Å¤Ê¸½Â¸»þ¤Î¥«¥Ã¥È¡¡¤Û¤«
¡¡ÊÆ·³¤Ï¥Þ¥ê¥¢¥Ê½ôÅç¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¶õ·³´ðÃÏ¤ò·úÀß¤¹¤ë¤È¡¢¾¼ÏÂ20Ç¯3·î10Æü¤ÎÅìµþÂç¶õ½±°Ê¹ß¡¢¾Æ°ÐÃÆ¤ò½¸ÃæÅª¤ËÅê²¼¤¹¤ëÌµº¹ÊÌÇú·â¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÊÆÎ¦·³¹Ò¶õ·³»ÊÎá´±¤Î¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É¤Ï¡¢ÌÚÂ¤½»Âð¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÅÔ»Ô¤ÎÆÃÀ¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢¾Æ°ÐÃÆ¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³Åª¤ÊÇú·âÀïÎ¬¤òÎý¤ê¡¢ÀïÎ¬¾ðÊó¶ÉÄ¹¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥Þ¥Ã¥¯¥¬¥ô¥¡¥ó¤Î¡ÖÃÏ¹ö¤ò°ú¤µ¯¤³¤»¡£¹ñÃæ¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë»²¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤»¤í¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤òºÎÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¹Ó°æ¿®°ì¡Ø¶õÇú¤ÎÎò»Ë¡½½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ÂçÎÌµÔ»¦¡Ù´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤ÎÈ¾Ç¯Â¤é¤º¤Î´Ö¤Ë¶õ½±¤Îµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¶õ½±¤¬¤¢¤Ã¤¿107¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌó38Ëü7,000¿Í¤Ë¤ª¤è¤Ö¡ÊËèÆü¿·Ê¹Ä´ºº¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÍÌ¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÊ¸²½ºâ¤¬¼õ¤±¤¿Èï³²¤Ï¿ÓÂç¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½À¤³¦°ä»º¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¼º¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤ÏÂÐ¾Ý¤ò¾ë¤ÎÅ·¼é¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¶õ½±¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÂç¤¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£
Å·²¼¿Í¤ÎÅ·¼é¤Û¤«18Åï¤Î¹ñÊõ¤¬¾Ã¼º¤·¤¿Ì¾¸Å²°¾ë
¡¡ºÇ½é¤ËÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°¾ëÅ·¼é¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£5·î14ÆüÌ¤ÌÀ¤ÎÂç¶õ½±¤Ç¡¢B29Çú·âµ¡¤Î¾Æ°ÐÃÆ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ±ê¾å¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢ÌÚÂ¤ºÆ·ú¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ÌäÂê¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ·×²è¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾¸Å²°¾ë¤Î¤½¤ì¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ëÅ·¼é¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÁÀî¸æ»°²È¤ÎÉ®Æ¬¡¢ÈøÄ¥ÆÁÀî²È¤Îµï¾ë¤Ë¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤ÎÌ¿¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿5½Å5³¬¤ÎÅ·¼é¤Ï¡¢Å·¼éÂæ¤ÎÀÐ³À¤ò½ü¤¤¤¿ÌÚÂ¤ËÜÂÎ¤Î¹â¤µ¤À¤±¤Ç36.1¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Ã¤¿¡£3Âå¾·³²È¸÷¤¬·ú¤Æ¤¿¹¾¸Í¾ë¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Û¤«¡Ë¤Î3ÂåÌÜÅ·¼é¡¢Âçºä²Æ¤Î¿Ø¸å¤ËÆÁÀî¤¬ºÆ·ú¤·¤¿Âçºä¾ë¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÎÅ·¼é¤Ë¼¡¤°»Ë¾å3ÈÖÌÜ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÂç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÛ¾ë¹©»ö¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿·ÄÄ¹15Ç¯¡Ê1610¡Ë¤Ï¡¢Âçºä¾ë¤ËË¿Ã½¨Íê¤¬·òºß¤Ç¡¢ÆÁÀî¤Ë¤è¤ëÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á²È¹¯¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤¬·ú¤Æ¤¿Âçºä¾ë¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤ÎÅ·¼é¤ò¡¢¿·Â¤¤ÎÌ¾¸Å²°¾ë¤Ë¤½¤Ó¤¨¤µ¤»¡¢½ôÂçÌ¾¤ËÆÁÀî¤ÎÎÏ¤¬µðÂç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤·¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âçºä¤ò¸£À©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÁí¥Ò¥Î¥Â¤¤ê¤Ç²°º¬¤Ë½ã¶â¤ÎòÏ¤¬¾è¤ëÅÀ¤Ç¤âºÝÎ©¤Ã¤Æ¹ë²Ú¤Ç¡¢¹¾¸Í¾ë¤ÈÂçºä¾ë¤ÎÅ·¼é¤¬17À¤µªÈ¾¤Ð°Ê¹ß¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¾Æ¼º¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¸½Â¸¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¡ÖÅ·²¼¿Í¤ÎÅ·¼é¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°Âç¶õ½±¤Î¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤Ë¤ÏÅ·¼é°Ê³°¤Ë¤â¡¢Éð²ÈÉ÷½ñ±¡Â¤¤ÎÂåÉ½ºî¤À¤Ã¤¿ËÜ´Ý¸æÅÂ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢24Åï¤Î¹ñÊõ·úÂ¤Êª¤¬¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤³¦°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Å·¼é¤ò¤Ï¤¸¤á18Åï¤¬¾Æ¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÆü¡¢Å·¼é¤Ë¤Ï¡¢¶õ½±¤ËÈ÷¤¨¤Æ¶â¤ÎòÏ¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÂ¾ì¤¬ÁÈ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë±¿°¤¯¾Æ°ÐÃÆ¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡¢Å·¼éÁ´ÂÎ¤¬²Ð¤À¤ë¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤ÊÏÃ¤âÅÁ¤ï¤ë¡£
²¬»³¾ëÅ·¼é¤Ï°ÂÅÚ¾ë¤ÎÌÌ±Æ¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿
¡¡°Ê¸å¡¢3¥«·î¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤´Ö¡¢Å·¼é¤Î¼õÆñ¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£²¬»³¸©²¬»³»Ô¤Ï6·î29ÆüÌ¤ÌÀ¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¶õ½±¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢»Ô³¹ÃÏ¤Î63¡ó¤¬¾Ã¼º¤·¡¢²¬»³¾ëÅ·¼é¤â¾Æ¤±Íî¤Á¤¿¡£ÀÐ³À¤ÎÃÛÂ¤µ»½Ñ¤¬Ì¤½Ï¤À¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢Ê¿ÌÌ¤¬ºÙÄ¹¤¤ÉÔÅöÊÕ¸Þ³Ñ·Á¤ò¤·¤¿Å·¼éÂæ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿5½Å6³¬¤Î¤³¤ÎÅ·¼é¤Ï¡¢¸ÅÉ÷¤ÇÊ£»¨¤Ê»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Æü¡¢Á´¹ñ¤Ë12¤ÎÅ·¼é¤¬¸½Â¸¤¹¤ë¤¬¡¢·ÄÄ¹5Ç¯¡Ê1600¡Ë¤Î´Ø¥ö¸¶¹çÀï°ÊÁ°¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤·¤«¤ÊÅ·¼é¤Ï¤Ê¤¤¡£°ìÊý¡¢½¨µÈ¤Î¸ÞÂçÏ·¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿±§´îÂ¿½¨²È¤¬·ú¤Æ¤¿¤³¤ÎÅ·¼é¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë´Ø¥ö¸¶°ÊÁ°¤Î·úÃÛ¤Ç¡¢400Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¾Æ¼º¤·¤¿¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î°ÂÅÚ¾ëÅ·¼é¤ä½¨µÈ¤ÎÂçºä¾ëÅ·¼é¤ÎÌÌ±Æ¤ò¿§Ç»¤¯¤È¤É¤á¤ë¡¢¤¤ï¤á¤Æµ®½Å¤ÊÊ¸²½°ä»º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡7·î9Æü¤Ë¤ÏÏÂ²Î»³»Ô¤ò½±¤Ã¤¿Âç¶õ½±¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÆÁÀî¸æ»°²È¤Îµï¾ë¤À¤Ã¤¿ÏÂ²Î»³¾ë¤ÎÅ·¼é¤¬¾Æ¼º¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ·¼é¤ÏÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¯¡¢²Å±Ê3Ç¯¡Ê1850¡Ë¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢3½Å3³¬¤ÎÂçÅ·¼é¤È¾®Å·¼é¤¬Ï¢·ë¤·¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹²°·Á¼°¤ÎÂ¿ÌçÏ¦¤Ç2¤Ä¤Î2½ÅÏ¦¤ò·ë¤ó¤ÀÂçµ¬ÌÏ¤ÊÏ¢Î©¼°Å·¼é¤Ç¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Î·úÂ¤Êª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹¾¸Í½é´ü¤ÎÍÍ¼°¤ò¿§Ç»¤¯¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ7·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢Âç³À¾ë¡Ê´ôÉì¸©Âç³À»Ô¡Ë¤Î4½Å4³¬¤ÎÅ·¼é¤¬¾Æ¼º¤·¤¿¡£Çò¼¿¶ô¤ÎÁíÅÉäÆ¤Ç¡¢´Ø¥ö¸¶°Ê¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿·¤·¤¤ÁØÅã·¿¡Ê1³¬¤«¤éºÇ¾å³¬¤Þ¤ÇÆ±¤¸·Á¤Î·úÊª¤òµ¬Â§Åª¤Ë¾®¤µ¤¯¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤ë·Á¼°¡Ë¤À¤¬¡¢Îò»Ë¤Ï¸Å¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸µÏÂ6Ç¯¡Ê1620¡Ë¤ËÂç¤¤¯²þ½¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÁÏ·ú¤Ï´Ø¥ö¸¶°ÊÁ°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÐÅÄ»°À®¤¬´Ø¥ö¸¶¤Ç¤Î·èÀïÁ°¡¢Âç³À¾ë¤òµòÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤½¤³¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤·úÃÛ¤À¤Ã¤¿¡£
°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ»Ä³¼¤Î»³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹Åç¾ëÅ·¼é
¡¡Âç³À¾ë¤¬¾Æ¼º¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë½ªÀï¤Þ¤ÇÈ¾·î¤¢¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë3¤Ä¤ÎÅ·¼é¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡8·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤â¤Þ¤¿ÆÁÀî¸æ»°²È¤Îµï¾ë¤À¤Ã¤¿¿å¸Í¾ë¡Ê°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¡Ë¤Î»°³¬Ï¦¤¬¾Æ¼º¤·¤¿¡£¤³¤Î3½Å3³¬¤Î·úÃÛ¤Ï¸Æ¾Î¤³¤½¡ÖÏ¦¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËëÉÜ¤Ø¤Î±óÎ¸¤«¤éÅ·¼é¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÅ·¼é¤Ç¿å¸Í¾ë¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î4Æü¸å¤Î8·î6Æü¸áÁ°8»þ15Ê¬¡¢¹Åç»Ô¤ÎÌó600¥á¡¼¥È¥ë¾å¶õ¤ÇßÚÎö¤·¤¿¤Î¤¬¸¶»ÒÇúÃÆ¤À¤Ã¤¿¡£¹Åç¾ëÅ·¼é¤Ï²ÐºÒ¤Ë¤³¤½Áø¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÇúÉ÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ»Ä³¼¤Î»³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î5½Å5³¬¤ÎÅ·¼é¤â¡¢¤È¤ê¤ï¤±µ®½Å¤ÊÊ¸²½°ä»º¤À¤Ã¤¿¡£½¨µÈ¤ÎÂçºä¾ë¤äæÜ³ÚÂè¤ò¸«¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿ÌÓÍøµ±¸µ¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤òÌÏ¤·¤Æ·ú¤Æ¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤ÎÅ·¼é¤Ï¡¢½¨µÈ¤¬Ä«Á¯½ÐÊ¼¡ÊÊ¸Ï½¤ÎÌò¡Ë¤Î¤¿¤á¤ËÈîÁ°Ì¾¸î²°¾ë¡Êº´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¹Åç¾ë¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë·ú¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê·úÃÛÇ¯Âå¤Ï¡¢²¬»³¾ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ä³¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¾Æ¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¿»þ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌÚºà¤òÊÝÂ¸¤·¡¢¤Î¤Á¤ËÉü¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸¶ÇúÅê²¼Ä¾¸å¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢ÌÚºà¤Î´ÉÍý¤Ê¤ÉË¾¤à¤Ù¤¯¤â¤Ê¤¤¡£¥Ð¥é¥Ã¥¯¤ò·ú¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î·úºà¤ä¿Å¤Ê¤É¤Ë»È¤¦¤¿¤á¤Ë»ý¤Áµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Î©ÇÉ¤Ê¾ë¤Û¤ÉÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¡ºÇ¸å¤Ë¼º¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¹Åç¸©¤ÎÊ¡»³¾ëÅ·¼é¡ÊÊ¡»³»Ô¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£8·î8ÆüÌë¡¢ÂçÎÌ¤Î¾Æ°ÐÃÆ¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿Ê¡»³»ÔÆâ¤Ï²Ð¤Î³¤¤È¤Ê¤ê¡¢¾ë²¼Ä®¤ÎÌÌ±Æ¤ò¿§Ç»¤¯¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿Èþ¤·¤¤»Ô³¹¤ÎÌó8³ä¤¬¾Æ¼º¡£Ê¡»³¾ëÅ·¼é¤â¾Æ¤±Íî¤Á¤¿¡£
¡¡¸µÏÂ8Ç¯¡Ê1622¡Ë¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿5½Å5³¬¤ÎÁØÅã·¿Å·¼é¤Ï¡¢¹â¤µ¤¬26¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Þ¤ê¤ÇÅ·¼é¤Î´°À®·Á¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤¤ï¤á¤Æ¹çÍýÅª¤Ê¹½Â¤¤Ç¡¢ºÇ¾å³¬¤¬Âç¤¤¤¤ï¤ê¤Ë1³¬¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢¤½¤Îº¹¤¬»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¾®¤µ¤ÊÅ·¼é¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÉ¸æ¤¬¼êÇö¤ÊËÌÌÌ¤Ï¡¢ÂçË¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÊÉÌÌ¤Ë¹õ¤¤Å´ÈÄ¤¬Å½¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÅ·¼é¤À¤Ã¤¿¡£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¡¢²¬»³¾ë¡¢¹Åç¾ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹ñÊõ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë12¤ÎÅ·¼é¤Î¤¦¤Á¡¢¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ë·ú¤Ä¤Î¤Ï¾¾¹¾¾ë¡¢¾¾»³¾ë¡¢¹âÃÎ¾ë¤À¤±¤À¡£°ìÊý¡¢¶õ½±¤Ç¼º¤ï¤ì¤¿7¤Ä¤ÎÅ·¼é¤Ï¡¢Âç³À¾ë¤ÈÊ¡»³¾ë°Ê³°¤Ï¸©Ä£½êºßÃÏ¤ÎÂçÅÔ»Ô¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÍÎÏÂçÌ¾¤ÎµòÅÀ¤À¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¾Æ°ÐÃÆ¤ÎÉ¸Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢µòÅÀÅÔ»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¹¤°¤ì¤¿Ê¸²½ºâ¤â¤Þ¤¿¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡7¤Ä¤ÎÅ·¼é¤Î¤¦¤Á¿å¸Í¾ë¤ò½ü¤¯6¤Ä¤Ï¡¢Àï¸å20Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤Î¤¦¤Á¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¡£¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¡¢¤½¤·¤ÆÉü¶½¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤·¤ÆÅ·¼é¤òÍß¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤Î³°´ÑÉü¸µ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È¾Æ¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¡¢·úÃÛ¤«¤éÈ¾À¤µª°Ê¾å¤¬·Ð¤Á¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤äÂÑÍÑÇ¯¿ô¤ÎÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÌ¾¸Å²°¾ë¤ÏÌÚÂ¤ºÆ·ú¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¹Åç¾ë¤â¤½¤ÎÊý¸þ¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì½×¹©¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤¬¡¢¤·¤«¤·¡¢Ê¸²½°ä»º¤È¤·¤Æ¤ÎÅ·¼é¤ÏÆóÅÙ¤ÈÌá¤é¤Ê¤¤¡£
¹á¸¶ÅÍ»Ö¡Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤È¤·¡Ë
²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡¦Îò»ËÉ¾ÏÀ²È¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥«¥é¡¼ÈÇ¡¡Åìµþ¤Ç¸«¤Ä¤±¤ë¹¾¸Í¡Ù¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¾ë¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡£²»³Ú¡¢Èþ½Ñ¡¢·úÃÛ¤Ê¤É¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÊ¸²½¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¡¢¥ª¥Ú¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÎÉ¾ÏÀ³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ª¥Ú¥é¤òµ¿¤¨¡ª¡Ù¡Ê¥¢¥ë¥Æ¥¹¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¡£
