表参道ヒルズが贈る、週末カルチャー体験『OMOTESANDO CULTURE WEEKEND』とは？気になる内容をチェック
2025年8月16日(土)から8月30日(土)までの週末、表参道ヒルズ本館地下3階スぺース オーにて、「OMOTESANDO CULTURE WEEKEND」が開催される。このイベントは、国内外のアーティストやショップ、メディアが一堂に会し、来場者とともに創り上げる3週連続のカルチャーイベントだ。表参道を訪れる感度の高い人が、アートやカルチャー、食を通じて人と出会い、新しい発見や体験ができる場となっている。
【画像】8月28日(木)〜8月30日(土) OMOTESANDO WART FAIR。新しいワイン体験を提供する
■3つの週末イベントを開催予定
8月16日(土)〜17日(日) Art Culture Street. -SUMMER JAM-
4人組バンド・CHAIの元メンバーで、現在は画家やファッションディレクターとして活躍するクリエイターのYUUKIさんが主催する、音楽、ファッション、フードを融合させた自由なカルチャーを体感できるイベントだ。全国から約50組のアーティストやクリエイターが集結し、個性豊かなマーケットを開催。ワークショップや五感で楽しめる企画など、参加型のコンテンツも充実している。
開催日：2025年8月16日(土)〜17日(日)
時間：11時〜20時 ※最終日のみ18時まで
8月23日(土)〜24日(日) POST EDIT
ファッション、フード、アート、音楽、出版など、さまざまなジャンルから選りすぐりのブランドが集まる。空間全体を「再編集＝POST EDIT」というテーマで構成し、来場者とクリエイターが共に創り上げる体験型の文化発信イベントだ。出店者との対話、音楽やフードを楽しめる、都会の喧騒の中にあるコミュニティスペースとなっている。
アートブック専門のtwelvebooks、国内外のギアやクラフトをキュレーションするPurveyors、日本の伝統と最新技術を融合させたgoyemonなど、20社以上が出店する。当日限定のスペシャルアイテム販売も予定している。
開催日：2025年8月23日(土)〜24日(日)
時間：11時〜21時 ※最終日のみ18時まで
8月28日(木)〜30日(土) OMOTESANDO WART FAIR
ファッションや音楽カルチャーの感性を宿すナチュラルワインのセレクターが集結し、新しいワイン体験を提供する。ワインを「文化を育てる装置」と位置づけ、五感で味わう体験を提供する。
開催日：2025年8月28日(木)〜30日(土)
時間：8月28日(木)〜29日(金) 16時〜21時、8月30日(土) 12時〜21時
■期間限定のポップアップと新店舗
表参道ヒルズでは、上記のイベントに加え、新たな店舗もオープンする。
8月22日(金)〜9月23日(祝) NEW OPEN【ファッション】 Liverpool FC
高感度なファッション情報を発信するポップアップスペース「HILLS BOX」に、英国の名門サッカークラブ「Liverpool FC」が期間限定で登場する。ベイクルーズ独自のフィルターで再解釈されたアパレルは、スタジアムの熱狂とストリートファッションの美意識を融合させた、唯一無二のアイテムばかりだ。Tシャツをはじめ、ファッションアイテムのほか、NIKE製の公式ユニフォームやレトロシャツ、アクセサリー類も販売される。
8月29日(金) NEW OPEN【ファッション】Chill ST
“原宿にいけるパジャマ”をコンセプトに、着心地と肌触りを追求しつつ、ストリートファッションのデザイン性も盛り込んだ「Chill ST(チルストリート)」が同館地下2階にオープンする。忙しい人の暮らしを軽やかにする、サステナブルなストリートパジャマを提案する。
アート、音楽、ファッション、食といったさまざまな文化が交差する、この夏だけの特別な文化体験をぜひ表参道ヒルズで楽しんでほしい。
また、館内9店舗では、辛さと涼しさをテーマにした「真夏の刺激・涼感グルメSPICY&COOL」も8月末まで開催中。こちらもあわせてチェックしてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
