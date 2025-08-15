ÆâÅÄÍý±û¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×½Ð±é¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¿Æ»Ò´Ø·¸ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿
½÷Í¥¤ÎÆâÅÄÍý±û¡Ê33ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡Ê¼ç±é¡§ÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·Ý¿Í¤¬½¸·ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÅÄÍý±û¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÆâÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡£¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤È¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÁ´Éô¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
ÆâÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡ÖÊì¤¬¡Ø1ÈÖ¤Î¿Æ¹§¹Ô¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¹¤´¤¤¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡Ö¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
