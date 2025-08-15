漫画原作を基に、これまでTVドラマやアニメーション、映画版などが製作され、不気味で残忍なゴシック風の一家の日常を描いてきた、『アダムス・ファミリー』。Netflixのドラマシリーズ『ウェンズデー』は、特殊能力や変わった特徴を持つことで、社会から“のけ者”にされる子どもたちを集めた学園を舞台に、アダムス・ファミリーの家族の一員である、おさげ髪の少女ウェンズデーを主人公にした、コメディホラータッチのミステリードラマだ。

鬼才・ティム・バートンが主要なエピソードを監督したことや、ジェナ・オルテガ、エマ・マイヤーズらの演技が好評を得たこと、オルテガ自身が振り付けたという、ウェンズデーの「クセ強ダンス」などがバズったことで、Z世代を中心に広い層から支持を受けるドラマ作品となった。そんなヒットドラマの第2シーズンが、現在リリースされている。

前シーズンと同じく、第2シーズンも8話構成で、主要なエピソードをティム・バートンが監督しているのが嬉しいところ。一部では、彼らしいストップモーション・アニメーションも楽しめる。その前半4話が配信中で、後半4話は9月3日より配信予定となっている。ここでは、現在配信中のエピソード4までの内容を中心に、本シリーズの人気の理由と課題を掘り下げていきたい。

描かれるのは、ネヴァーモア学園を取り巻く新たな闇だ。過去に起きた惨劇が現在に甦り、再びドス黒い脅威がウェンズデーたちに迫る。そんな不安を前にウェンズデーは、「私が暗雲」と言い、親友のイーニッド（エマ・マイヤーズ）が、「うん、いっつもね」と返す。エキセントリックな彼女たちのユーモアは顕在だ。

夏休み中は、著名なシリアルキラーからの拉致を楽しむなど、“有意義”な日々を過ごしていたウェンズデー。新学期になり、弟のパグズリー（アイザック・オルドネス）も学園に通い始める。物語は、イーニッドが死ぬ姿を幻視したウェンズデーが、絶望的な未来を回避するため事件を捜査する流れと、パグズリーが甦らせてしまった死者スラープの謎が中心となってゆく。

シーズン2になって注目したいのは、前シリーズで学園を救ったウェンズデーが、ネヴァーモアの英雄として、学生たちから羨望のまなざしで見られるようになったという状況。新入生たちからサインをねだられるなど、彼女に似合わぬ“人気者”になってしまっている。そんな事態を迷惑に思い、ウェンズデーは学内のファンに邪険な態度をとる。

この展開は、ドラマを飛び出して現実の状況をストーリーに反映している点だと解釈できる。新シーズンが製作されたことが示しているように、ドラマ『ウェンズデー』は人気作品となり、ジェナ・オルテガは人気俳優となった。ティム・バートン監督の伝説のカルト映画の続編『ビートルジュース ビートルジュース』（2024年）でも、ウィノナ・ライダーのエキセントリックな少女のキャラクターを受け継ぐ役柄を好演しているのだ。

また、エマ・マイヤーズも大きなブレイクを経て、大作『マインクラフト／ザ・ムービー』（2025年）への出演を果たした。このドラマシリーズで成功したオルテガたちの人気が、学園でのウェンズデーという“ニュースター”の象徴への羨望、というかたちで表現されていると考えられる。劇中、セイレーン族のビアンカ（ジョイ・サンデー）は、人気に戸惑うウェンズデーに、こう声をかける。「人気って、物理の法則に反比例なの。拒否れば拒否るほど、付いてまわるんだよ」と。

たしかに、オルテガ演じるウェンズデーというキャラクターが、いまの若者に訴求したというのは、この“媚びない”姿勢、自分の個性を曲げずにナチュラルな生き方をしているところにあったのではないか。そんな彼女の態度は、音楽業界でいえば、Z世代からロールモデルとして絶大な人気を得ているビリー・アイリッシュにも通じるところがあると思える。

であれば、イーニッドのキャラクターは、さしずめサブリナ・カーペンターのような、自身の魅力をスイートに表現するタイプといったところだろう。それぞれにスタイルは大きく違うものの、自身のポリシーや欲望に忠実に、ブレない態度を持っているのが彼女たちの共通点であり、その条件をクリアーしていることで、若い世代の憧れとして機能していることになる。

Z世代、デジタルネイティブが、こういった生き方に憧れるというのは、思春期からSNSで自分を表現したり意見を言うような環境下で、嫌われたくないという恐怖感と、できるだけ大勢に好かれたいという承認欲求のはざまで、慎重なものいいが求められる状況にあるからだろう。プレッシャーのなかで身動きができず、守りに入って気を遣った発言しかできないのが、多くの若者に共通する状況であるといえる。それは、日本の多くの芸能人にすら共通する課題だといえる。

ウェンズデーは、シーズン2の最初のエピソードにおいて、自分のことをカリスマだとして従おうとするような学生たち全てを否定し、孤立を選ぶのである。それは、ウェンズデーというキャラクターのイメージを守るのと同時に、人気に右往左往せずに、やりたいように生きるという、彼女のスター性をより輝かせているといえよう。つまり、この一連のシーンにおいて、本シリーズの支持のベースには、新世代ポップスターへの人気と同様の現象が起きていたことが考えられるのだ。

つまり、ここでのウェンズデーは、従来のキャラクターを再定義し、ロールモデルとして慕われるダークヒーローとして登場したのだということが、この現象を受け新作として提出されたシーズン2で、はっきり示されたということとなる。それは、ディズニー映画『101匹わんちゃん』（1961年）で憎まれていた悪役のクルエラが、実写作品『クルエラ』（2021年）において、新たなファッションの時代を作る新進クリエイターとして肯定的に描かれた試みに近いものがあるといえる。

とはいえ、それだけにもともとの『アダムス・ファミリー』のウェンズデーから、本シリーズのウェンズデーが、かなり乖離した存在になってしまったことも確かだ。そこに違和感をおぼえるものの、これがこのシリーズなのだと、原作から切り離して楽しむ姿勢が、視聴者に求められることになるだろう。そして新生ウェンズデーは、ポップスターのような人気者として慕われながら、それを唾棄する存在として描かれ、より求心力を獲得することになるのだろう。

かつてウェンズデーを演じたクリスティーナ・リッチの再登板、そしてシニカルでエキセントリックな“のけ者”を演じてきたスティーヴ・ブシェミが出演した、シーズン2の前半に続き、満を持して後半では、レディー・ガガが出演することが分かっている。そう、今度は本物のポップスターの重鎮が、ジェナ・オルテガやエマ・マイヤーズと並ぶのである。今後配信される4つのエピソードでは、そこで起こる化学変化や、それが引き出すだろうロールモデル論についての深化にも期待したい。

（文＝小野寺系（k.onodera））