お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が、14日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。相方・博多華丸（55）の「嫌なクセ」について語った。

「いい機会だから言おうかな。サンドイッチさ、3分の1残すのって何あれ？」と切り出した大吉。華丸は3切れ入りのサンドイッチのパックを食べる際、最後の一切れをそのまま残すのではなく、具だけ他のサンドイッチに“移植”してパンだけを残すのだという。

「1パックは多い時があるやん？サンドイッチ1切れでいいなぁっていう時に、華丸さんがいつも残しているから、それもらおうかなと思ったら…」と話すと、華丸は「手術するからね、俺」とコメント。

大吉は「今言った通り“手術”とか言って、勝手に（パンを）開いて具材移動させて、分厚い1個のサンドイッチにして…残ったパンは置きっぱなし。もうスッカスカの。俺それ食べてる。こそっと。もったいないじゃないけど…」と相方の残したパンを食べていると告白。

華丸は「申し訳ないけど…でも今後も変えない！」とキッパリ。大吉は「出た、おじさんの関白宣言」と嘆いていた。