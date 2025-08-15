¡ÚÀï¸å80Ç¯µÇ°¡ÛÆó¡¦ÆóÏ»»ö·ï¤Ç¤Ï¶á±ÒÊ¼¤Î°ìÉô¤¬È¿Íð¤Ë»²²Ã¡¢Å·¹Ä¤ÏÄÃ°µ¤ò¸·Ì¿¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ½ªÀï»þ¡¢ºÆ¤Ó¡Ä
¡¡¹ßÉú¤«¡¢ËÜÅÚ·èÀï¤«¡£8¡¦15¤ò½ä¤ë¹¶ËÉ¤¬»Ï¤Þ¤ë¨¡¨¡¡£È¾Æ£°ìÍø¤ÎÂç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤ò¡¢Ì¡²è³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢À±ÌîÇ·Àë¤¬¿·²ò¼á¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¡£±¿Ì¿¤Î24»þ´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤ò¡¢Àï¸å80Ç¯¤òµÇ°¤·¤ÆÃ»´ü½¸ÃæÏ¢ºÜ¤·¤Þ¤¹¡£(8/1¡Á16 ËèÆü11»þ¹¹¿·)
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×Âè1ÏÃ(Á°ÊÔ)¤òÆÉ¤à
¡¡½ªÀï¤Î¶Ì²»ÊüÁ÷¤¬½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¨¡¨¡¾ðÊó¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÈªÃæ¾¯º´¡¢ÄÇºêÃæº´¤éÎ¦·³¾¹»¤Ï¡¢½ªÀï¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¹ÄµÜ¤òÀêµò¤¹¤ë·×²è¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÀ±Ìî Ç·Àë,È¾Æ£ °ìÍø¡Ë