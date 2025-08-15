◇第107回全国高校野球選手権第10日 2回戦 花巻東4―8東洋大姫路（2025年8月15日 甲子園）

花巻東（岩手）が東洋大姫路（兵庫）に敗れ、2年ぶりの3回戦進出はならなかった。

相手の堅実な攻めに苦しんだ。初戦の智弁和歌山戦（和歌山）で156球を投げ抜いて1失点完投した先発・萬谷堅心（2年）は初回、3回とも無死から走者を出すと確実に犠打で進められ、適時打を浴びた。さらに5回には2失点。5回5安打2失点でマウンドを降りた。

萬谷の後を受け、6回から登板した金野快（3年）も相手の勢いを止めることはできなかった。3連打で無死満塁のピンチを招くと、犠飛と2点適時打でこの回計3失点。打線は0―7の7回1死から7番・高橋蓮太郎（3年）の右前二塁打を起点に、9番・山崎力（3年）の左前打で1点を返した。さらに8回には5番・赤間史弥（2年）の右中間2点三塁打など3点を返したが、猛追も及ばなかった。

スタンドでは初戦に続き、スタンフォード大の佐々木麟太郎が後輩たちの躍動を見守り、声援を送った。偉大な先輩に白星を届けることはできなかったが、最後まで諦めず全力で戦ったナインは胸を張って聖地を去る。