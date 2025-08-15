¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×¤Î£±£µÆü¸áÁ°£±£±»þ¸½ºß¤Ç¡¢µþÅÔ¤­¤â¤ÎÍ§Áµ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<7615.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×¤Ç£³°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÇµþÅÔÍ§Áµ£È£Ä¤ÏÂ³µÞ¿­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï£±£³Æü¤ËÂè£±»ÍÈ¾´ü¡Ê£´～£¶·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤Ï£±£µ²¯£¶£³£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³£°¡¥£¹¡óÁý¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢±Ä¶ÈÂ»±×¤Ï£±²¯£¶£°£°Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü£³²¯£±£¶£°£°Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤ËÉâ¾å¤·¤ÆÃåÃÏ¤·¤¿¡£ÈÎÇä¥×¥í¥»¥¹¤Î²þ³×¤È±Ä¶È»Üºö¤ÎÅ¾´¹¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸¶²Á¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ê¤É¤¬´óÍ¿¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ì¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¡¢Íâ£±£´Æü¤ÎÆ±¼Ò³ô¤Ï¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤Ë¡£¤­¤ç¤¦¤â°ú¤­Â³¤­µÞÆ­¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Çã¤¤Í½ÁÛ¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£

½Ð½ê¡§MINKABU PRESS