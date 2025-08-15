お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が、14日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。アウトドアについて語った。

番組冒頭「自分で持ってるキャンプグッズを持って来まして…」と切り出したイモト。まず1つ目としてオイルランタンを取り出すと、ソロキャンプが目標という番組MCの女優・飯島直子は「これオイルランプじゃない？カッコイイ」と興味津々。とはいえ「私ね、オイルランプはオイルを買うのが面倒くさいし」と打ち明けると、イモトは「でもこれは虫除けも効果があって…」などと解説した。

イモトの印象について、飯島は「キャンプやるんだね、でもイメージだよ凄く。アウトドアが凄く好きっていうか、そういうイメージがある」といい、「実際はどうなの？」と質問。するとイモトも「そのイメージありますよね」と肯定しつつ「番組では結構山とか登ったりするんですけど、実際はやったことがなくて、プライベートで」と明かした。

しかし「4、5年前にようやく興味を持ってちょっと行き始めたり」と続け、「あと形から入るタイプなんで、めちゃめちゃ買いあさって。最終的にハイエースまで買っちゃって。そんなに行かないのに、形から入るんで」と告白。飯島から「車中泊派？」と聞かれると、イモトは「テントとかで泊まったりもしたんだけど、やっぱりちょっと撤収とかが面倒くさかったんで、買っちゃいました」とぶっちゃけていた。