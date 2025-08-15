47ºÐ¡¦ÉÍ¸ýµþ»Ò¡¢¡ÈÉ±¥«¥Ã¥È¡É¤Î¿·¥Ø¥¢»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÈ±·¿¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦½÷²¦¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉÍ¸ýµþ»Ò¡Ê47¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤Ï¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡¼¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÈÉ±¥«¥Ã¥È¡É¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¡×¡ÈÉ±¥«¥Ã¥È¡É¤Î¿·¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿ÉÍ¸ýµþ»Ò
¡¡¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÉÍ¸ý¤Ï¡¢¡ÖÁ°È±¤ÏÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²£¤ÎÈ±¤À¤±¡¢¤È¤Æ¤âÃ»¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥µ¥¤¥É¤ÎÈ±¤¬ËË¤¢¤¿¤ê¤Ç¤Ñ¤Ä¤Ã¤ÈÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈ±¤ò·ë¤Ö¤È¡¢2ËçÌÜ¤Î²èÁü¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¡¼¡×¤È¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÈ±·¿¡Á¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¤Þ¤¹¡¼ ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
