¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï»Ø´ø´±¤â¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤À¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¥Ï¥àºÇÇ¯Ä¹¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉµÜÀ¾¾°À¸¤â¡È´°¥ª¥Á¡É¡Ä¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÇË²õÎÏÁý¤¹¡Ö¿·¾±¤ÎDM¡×
¡¡14Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¡¢2ÌëÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë23¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¡Ê30¡Ë¡£½é²ó¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼À¤ÎÂÇµå¤ÏµÕÊý¸þ¤Ë°ìÄ¾Àþ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤â1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÈ¬²ó¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£·ë¶É¡¢½é²ó¤Î3ÅÀ¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð9-4¤È°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡5·îÃæ½Ü¤«¤é¼ó°Ì¤ò¤Ò¤¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤À¤¬¡¢8·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥à¾õÂÖ¤¬½ù¡¹¤Ë²¼¹ß¡£7·î¤Ï.280¤À¤Ã¤¿·î´ÖÂÇÎ¨¤Ï¡¢8·î¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Þ¤Ç.227¡£2°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿9¡Á11Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤Ç¤Ï·×2ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤º¤Ë3¥¿¥Æ¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤À3¥²¡¼¥àº¹¤Î8·îÃæ½Ü¡£µÕÅ¾V¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¼¡Âè¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¡¢µåÃÄOB¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ç¤³¤½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¡¹¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ò¤±¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¼ã¼ê¤«¤éÃæ·ø¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤Î¼ê¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏÇÈ¤Ë¾è¤ë¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£½é²ó¤Î3ÅÀ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¾¡¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤ä¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤«¤é¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¤¿13Æü¤¬¹¥Îã¤Ç¤¹¡£¿·¾±´ÆÆÄ¤â¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡Ø¤¤¤«¤ËÁª¼ê¤ò¾è¤»¤ë¤«¡Ù¤òÉáÃÊ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï3Ï¢ÇÔÄ¾¸å¤Ï¡Ö¤³¤Î²ù¤·¤µ¤¬Ç³¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡£¤¢¤È40»î¹ç¤¢¤ë¡×¤ÈÉÔÅ¨¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿·¾±´ÆÆÄ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î9Ç¯¤Ö¤êV¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤ÎÃË¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤Ê¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÁª¼êÁà½Ä½Ñ¤ÏÇ¯¡¹Ëá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£µåÃÄºÇÇ¯Ä¹¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉµÜÀ¾¾°À¸¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢°ì»þ¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤È¤Î´Ø·¸À¤ËÍÍ¡¹¤Ê²±Â¬¤¬Î®¤ì¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡Ö°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¡×¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£µÜÀ¾¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¤¿½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
