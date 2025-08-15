

日本ではいつから「終戦記念日」が定められたのでしょうか（写真：H.Kuwagaki／PIXTA）

【話題の書】作家の佐藤優氏が40年以上、たえず読み返してきた「伝説の学習参考書」が新登場してベストセラーになっている『いっきに学び直す世界史』

かつて「伝説の学習参考書」と呼ばれた名著をご存じだろうか。1976年に初版が発行され、多くの受験生のバイブルとして版を重ね続けてきた『大学への世界史の要点』である。

作家の佐藤優氏が40年以上、たえず読み返してきた「座右の書」であり「最高の基本書」であり「伝説の学習参考書」であるこの名著が、読みやすく完全リライトのうえ、最新情報も加筆されて『いっきに学び直す世界史 第1巻【西洋史 古代・中世】〈世界の原点を学ぶ教養編〉』『いっきに学び直す世界史 第2巻【西洋史 近世・近代】〈現代世界の源流がわかる知識編〉』として生まれ変わった。

特長は、リニューアル復刊にあたって、「歴史の動き」がわかり「通史」が身につくように「ストーリー」を重視して書き直されていること。執筆者が全編チェックし、「半世紀の歴史学の成果」を反映して「最新の内容」を盛り込んでいることだ。

本連載では、同書の執筆を担当した市川中学校・市川高等学校教諭の馬場晴美氏が、「終戦の日」について解説する。

「終戦記念日」はいつ定められたのか





8月15日、今年も終戦記念日をむかえました。

毎年8月が近づくと戦争をテーマとした特集がさまざまなメディアで報道され、今年は戦後80年ということで新聞・書籍やテレビ等でも多く取り上げられています。

しかし、15日を過ぎるとその流れがいっきに収束し、9月になるとほとんど報道されなくなるのが例年の流れです。

たしかに80年前の1945年8月15日の正午、昭和天皇の玉音放送によって日本の降伏が国民に伝えられました。

このことから、8月15日を「日本が戦争をやめた日」として記憶するのは当然の流れです。

しかし、国際的に見るとこの解釈は少し異なります。

ミズーリ号で降伏文書が調印された9月2日もしくは翌日の9月3日を終戦記念日（戦勝記念日）と捉えることが一般的なのです。

では、日本ではいつから8月15日の「終戦記念日」が定められたのでしょうか。

もちろん慰霊や戦争をふりかえることの本質は、日付の問題ではありません。この記事の趣旨も8月15日を変えたいというものではありません。

しかし戦後80年を迎え、直接経験した人が少なくなった今だからこそ、これからも「戦後」を積み重ねていくために必要な「慰霊」について、この8月15日を機に考えたいと思います。

各国における対日戦勝記念日

はじめに、第2次世界大戦をめぐる各国の終戦記念日（戦勝記念日）をみていきましょう。





アメリカのトルーマン大統領は、1945年9月2日に「VJ（Victory Japan）デイ」の宣言を出し、現在でも一部の州を除いてアメリカではVJデイが9月2日に定められています。

この日、アメリカの戦艦ミズーリ号で日本政府は降伏文書に調印をし、戦争が終結しました。そしてこのミズーリ号での調印式は戦争終結の場でもあり、アメリカにとってある意味「セレモニー」の場でもありました。

ミズーリ号にはこの日、アメリカの国旗のみが掲げられていましたが、それは星の数が48個（1945年当時の星条旗）と31個（1853年にペリーが来航した当時の星条旗）の2種類の国旗でした。

つまり、アメリカは「2度目の開国」というメッセージを込めてこの調印式にのぞんだのでした。

そしてそのミズーリ号は1992年に退役し、日本の真珠湾攻撃で沈んだままの戦艦アリゾナ（アリゾナ記念館）と並んで保存されています。

では、他の連合国はどうでしょうか。

ソ連と中国はいずれも9月3日を戦勝記念日としています。ソ連のスターリンは9月2日に日本が降伏文書に調印したことを発表したうえで、翌9月3日を「対日戦争記念日」とすることを布告しました。

中国は、ミズーリ号で文書に調印した代表は当時の国民党政府でしたが、その後に成立した中華人民共和国も、9月3日を中華民国と同様に抗日戦争勝利記念日とし、2015年からは祝日と定めています。

では、日本はどうでしょうか。

日本における「終戦」はいつか

戦前を代表するジャーナリストであり、戦後に首相も務めた石橋湛山はポツダム宣言を受諾した8月14日を転換点と捉え、1945年8月の『東洋経済新報』の社論の中で、「昭和二〇年八月十四日は実に日本国民の永遠に記念すべき新日本門出の日である」と書いています。

ところが実際には、8月14日は「永遠に記念すべき」日とはなりませんでした。その背景のひとつには、8月14日の夜から15日の未明にかけて、アメリカが日本の数都市に最後の空襲を行ったことがあります。これらの空襲では300名以上の命が奪われました。

つまり、日本にとって戦争は、まだ終わっていなかったのです。

そしてもうひとつの背景として、日本が戦後GHQの占領下に入ったことがあります。GHQの占領下で発行された新聞では、8月14日・15日が取り上げられることはほぼなく、毎年9月2日にマッカーサーによる「日本降伏記念日」声明が掲載されていたのです。

この時期は、国民の中にはもちろん玉音放送の記憶は鮮明にあったにせよ、まだ混乱が続く中で戦争そのものをふりかえる余裕などなかったでしょう。

日本政府が公式に8月15日に焦点を当てはじめたのは、独立を回復した1952年になってからのことでした。そして1955年、戦後10年という節目の時期に、8月15日にメディアでの戦争特集が本格的しました。

この時期に戦争が報道されるようになった背景には、経済復興を含め人々の心身の回復が進んだことがあります。おそらく少しずつではあっても戦争の傷跡から復興していく中で、亡くなった多くの人々を弔う気持ちや、戦争をふりかえる余裕がようやく生じたともいえるでしょう。

このような情勢の中、高度経済成長の最中の1963年、池田勇人内閣の閣議決定により8月15日に「全国戦没者追悼式」の実施が決定され、国家として8月15日に終戦の軸をおく姿勢が示されました。

その後、1982年に鈴木善幸内閣が8月15日を「戦没者を追悼し平和を祈念する日」と閣議決定し、現在のいわゆる「8月15日の終戦記念日」が定められました。

戦争から時間が経ったからこそ、できる「慰霊」がある

このように日本の「終戦記念日」が定められた歴史を見る中で、2つ見えてくることがあります。

1つは、「降伏」「敗戦」を「終戦」とすることで、独立した後に新しい日本をつくろうとしたことです。そしてもう1つは、戦争から時間が経過する中で、戦争を客観視できるようになったことです。

前者については、政府の政策としては理解できます。しかし戦争に敗北し、その悲惨な戦争によって多くの人が犠牲になったという事実と、そこに至った要因について国家は8月15日を過ぎても考え続ける必要があります。「全国戦没者追悼式」の「セレモニー」をすることが目的になってはいけません。

後者の戦争の客観視については、戦争における加害・被害を考えることにつながります。

戦争を経験した多くの人々は、思い出したくもない悲惨な状況を目の当たりにしています。餓死した多くの兵士、空襲により家族を失った人、日本の植民地支配によって辛苦をなめた人々……。

どの人も自分の命をかけて生き抜き、そして生きたくても生きられなかった多くの家族・友人がいました。それらのことを思い出すとき、自国や自分たちの選択を冷静に判断することは容易ではありません。

しかし、経験していない私たちだからこそ、客観的にふりかえり、学ぶことができるはずです。

「戦争を経験していない世代が増えた」という言葉が否定的な意味で使われてしまうと、その答えは「戦争をしなければ怖さがわからない」になってしまいます。

そうではなく、この先も「戦争を経験していない世代」を増やしていくことが、大切なことでしょう。戦争は、ある日突然に始まるわけではありません。

そのために、「終戦記念日」をセレモニーや8月の風物詩にするのではなく、一人ひとりに何ができるのか、どのような情勢で多くの命が奪われてしまったのか、それらを真剣に考えていくこと。

それが私たちに課せられた「慰霊」だと思うのです。

（馬場 晴美 ： 市川中学校・市川高等学校教諭（世界史））