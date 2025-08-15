¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡È¥×¥ë¥Ú¥óÂÔµ¡¡É¤«¡Ä3AÀï¤¤¤¤Ê¤ê2¼ºÅÀ¡¢ºÇÂ®152¥¥í¤É¤Þ¤ê
¡¡±¦¸ª¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê23¡Ë¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥«¡¼¥Àï¡Ê¥í¥Ã¥¡¼¥º»±²¼¡Ë¤ËÄ´À°ÅÐÈÄ¡£¸Î¾ã¸å½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ç¡¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥¹¥È¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿152ËÜÎÝÂÇ¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÁê¼ê¤Ë2²ó3Ê¬¤Î0¤ò6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ1»Íµå¡£Ä¾µå¤ÎºÇÂ®¤Ï95.7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó154¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡È¥´¥ê²¡¤·¡É¥í¡¼¥ÆÉüµ¢¤¬À¸¤à²Ð¼ï¡ÄÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤ëÅê¼ê¤Ï´®¤Ã¤¿¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤
¡¡97Æü¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï½Ð¤Ð¤Ê¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤¿¡£»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»¤¿ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ËÆóÅð¤òµö¤·¤ÆÌµ»àÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¦¤È¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿Ä¾µå¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ÆÀèÀ©¤Î±¦Á°ÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£2»à¸å¡¢¤Þ¤¿¤âÆóÅð¤µ¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Î¤¢¤ë5ÈÖ¥Ò¥¦¥é¤Ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤Æ2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂÀï¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼Áê¼ê¤Ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤¡£»°²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤«¤é2Ï¢ÂÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¹ßÈÄ¡£Í½Äê¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÆ1Ç¯ÌÜ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï3·î19Æü¤Î¥«¥Ö¥¹¤È¤ÎÆüËÜ³«Ëë¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£5·î10Æü¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç±¦¸ª¤òÄË¤á¤ë¤Þ¤Ç¡¢8»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.72¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï3»î¹ç¤ËÅÐÈÄÍ½Äê¤Ç¡¢´µÉô¤Î¾õÂÖ¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢9·î¾å½Ü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£
¡¡º£·î6Æü¡¢Î¥Ã¦¸å½é¤á¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Íð¤ì¤¿¤Þ¤ÞÅê¤²Â³¤±¡ÖÄË¤ß¤¬½Ð¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ½Ð¤¿Æ°¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê´ü´ÖÃæ¤ÏÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤é¤È¤È¤â¤ËÆþÇ°¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¶ºÀµ¤ËÃå¼ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Î©¾ìÅª¤Ë¤â¥ê¥ê¡¼¥Õµ¯ÍÑ¤Ë»Ù¾ã¤Ê¤·
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤Ï¸½ºß¡¢»³ËÜ¡¢ÂçÃ«¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¡¢¥¹¥Í¥ë¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¤Î6¿Í¡£ÀèÈ¯¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Éüµ¢¸å¤Îº´¡¹ÌÚ¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡¢µß±ç¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤ò¼¨º¶¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀèÈ¯¤È¤·¤Æ°éÀ®¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤ÎÅÐÈÄ´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤¿¤ê¡¢IL¤ËÆþ¤ì¤Æ²¹Â¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¥É·³¤Î¾ïÅå¼êÃÊ¡£¸½ºß¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Î¤¦¤Á¡¢³«Ëë¤«¤éÍ£°ì¥í¡¼¥Æ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³ËÜ¡Ê23»î¹ç¡Ë¡¢37ºÐ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óº¸ÏÓ¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡Ê14»î¹ç¡Ë¤é¤òµÙ¤Þ¤»¡¢Âå¤ï¤ê¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ò»È¤¦¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥í¡¼¥Æ¤ò³°¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï½øÈ×¤ËÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿3·î30Æü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡Ê½é²ó2¼ºÅÀ¡Ë¡¢5·î¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¡ÊÆ±3¼ºÅÀ¡Ë¤Î2»î¹ç°Ê³°¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£µ¨¡¢ºÇÂ®162¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µå°Ò¤Ï¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢µß±ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë·×»»¤Ç¤¤ë¡£
¡¡Î©¾ìÅª¤Ë¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤Î¤¿¤á¡¢½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÀÌó¤ÇÀèÈ¯µ¯ÍÑ¤¬³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µß±çÅÐÈÄ¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µß±ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¹äÏÓ¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¤¤¤Þ¡¢Èó¾ï¤Ë¸ª¿È¤Î¶¹¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£´ûÄêÏ©Àþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀïÀþÉüµ¢¤ÎÎ¢¤Ë¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Ë¿´¿ì¤¹¤ëÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Ë¤è¤ë¡È¥´¥ê²¡¤·¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢Â¾¤ÎÅê¼ê¤ò²¡¤·¤Î¤±¤Æ¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸½¾ì¤È¤Î¹Â¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤¤¤Þ²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
