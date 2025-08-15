¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ387±ß¹â Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ387±ß¹â Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ387±ß¹â 2025Ç¯8·î15Æü 11»þ33Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡15Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¸áÁ°½ªÃÍ¤Ï¡¢Á°Æü½ªÃÍÈæ387±ß20Á¬¹â¤Î4Ëü3036±ß46Á¬¤À¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È Ãæ¹ñ¡¢7·î¤Î¾ÃÈñ¤Ï¿¤Ó¤¬Æß²½ Çã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Ï¡©¡¡¼Ö¹â¤À¤±¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¦¡Ä¸å²ù¤·¤Ê¤¤Áª¤ÓÊý¤È¤ª¤¹¤¹¤á¼Ö¼ï ¥Û¥ó¥À¤¬¥ê¥³¡¼¥ë113ËüÂæ¡ÄÂÐ¾Ý¼Ö¼ï°ìÍ÷¡¡NBOX¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¡¢2023Ç¯12·î8Æü¹ñ¸ò¾ÊÈ¯É½