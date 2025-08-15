予想上回るGDP受け日銀利上げ前倒し観測高まる 円全面高、ドル円147.20円 予想上回るGDP受け日銀利上げ前倒し観測高まる 円全面高、ドル円147.20円

円全面高、ドル円は147.20円付近まで下げを拡大。



円全面高、ドル円は147.20円付近まで下げを拡大。



きょう発表された日本の第2四半期GDP（速報）は予想上回る好結果となった。年率換算+1.0%と市場予想の+0.4%を大きく上回った、前回値が-0.2%から+0.6%に上方修正されたことにより5期連続プラスとなった。トランプ関税政策の影響は限定的にとどまっているようだ。



先日のベッセント米財務長官の発言も相まって日銀の利上げ前倒し観測が高まっている。徐々に10月利上げ予想が増えつつある。赤沢再生相はさきほど、ベッセント米財務長官は日本に利上げを求めていないとコメントしたが、市場の反応は薄い。加藤財務相はベッセント氏の日銀に関する発言についてコメントは差し控えると述べた。

