¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/15¡Û½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤Î¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡¢ÉÊ¿ôËÉÙ¤Ê¼êÎÁÍý
ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¼êºî¤ê¤Î¹ë²Ú¤Ê¿©»ö¤òÈäÏª¡£ÆÚ¥Ð¥é¤Î¥â¥Ä¼ÑÉ÷Æé¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Äº¤Êª¤Î¥á¥Ò¥«¥ê¤Î´³Êª¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È¤Ê¤áÂû¤ÎÇòÏÂ¤¨¡¢ÌÀÂÀ¥Þ¥è¥ì¥ó¥³¥ó¡¢¤À¤·´¬¤¤¿¤Þ¤´¡¢»¨¹òÊÆ¤´¤Ï¤ó¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÎÁÍý¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö¥Á¥Ó¤¦¤µ¤´¤Ï¤ó¡×¤È¤·¤Æ»Ò¶¡ÍÑ¤Î¿©»ö¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎÁÍý¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÉÊ¿ô¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÃúÇ«¤Ê¿©Âî¡×¡Ö°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¡×¡Ö¥×¥ì¡¼¥È²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö²ÈÂ²»×¤¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¼¤Ï2016Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2019Ç¯¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£2023Ç¯3·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎºÆº§¡¢Æ±Ç¯7·î¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
