お盆休みに義実家に帰省したのに、奥さんを残して旦那さんだけ出かけてしまうこともあるようです。中には元カノと会っている旦那さんもいるようで？ 今回は、そんな旦那さんに現実を教えてあげたエピソードをご紹介します。

同窓会に行くと言って…

「お盆休みに義実家に帰省したときのこと。急に夫が中学の同窓会に参加すると言い出し、私と子どもを置いて出ていきました。慣れない義実家に一人残されるなんて……とモヤモヤしていたら、義妹が同窓会には夫の元カノも参加していると教えてくれました。だから妙にウキウキしていたのかと納得。

義妹に頼んで、同窓会の会場に連れて行ってもらいました。元カノと楽しそうに話している夫を見つけたので、二人の間に無理やり入って座りました。夫は驚いていましたね。『浮気したら慰謝料がっぽりもらうからねー』と冗談っぽく夫に言ってみたら、顔が引きつっていました。元カノにその気があったかどうかはわからないけど、こんなにグイグイくる妻がいたら不倫する気なんて失せるでしょ。不倫を未然に防ぐことができたので、義妹には感謝です」（体験者：20代女性・サービス業／回答時期：2025年6月）

▽ お盆の帰省で不倫が始まることって、意外と多いみたいですね……。わざわざ奥さんを義実家に連れてきたにもかかわらず、自分は元カノと楽しく飲んでいるなんて許せません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。