JR九州・JR西日本・京都鉄道博物館は15日、開催中の「熊本デスティネーションキャンペーン2026・プレキャンペーン」にあわせ、特急「かわせみ やませみ」の京都鉄博特別展示を実施すると発表しました。あわせて同車両を使用し、九州と広島を結ぶ特別ツアーも企画されています。

ファン必見！「かわせみ やませみ」が京都鉄道博物館に

人吉・球磨の自然をテーマにした人気のＤ＆Ｓ列車「かわせみ やませみ」が九州を飛び出し、京都鉄道博物館に登場します。

【展示期間】2025年9月18日(木)〜9月23日(火・祝)

【展示場所】京都鉄道博物館 本館1F「車両のしくみ/車両工場」エリア

【展示車両】「かわせみ やませみ」（キハ47・2両）

展示初日にはセレモニーが予定されているほか、期間中は車内公開など各種イベントも計画中といいます。詳細は後日、京都鉄道博物館から発表される予定です。

JR西日本エリアを走る「かわせみ やませみ」に乗れる特別ツアー

今回の企画の目玉、「かわせみ やませみ」がJR九州のＤ＆Ｓ列車として初めて、JR西日本の区間へ乗り入れます。往路のツアーは熊本（博多）から広島への旅、復路のツアーは博多駅を経由しないルートで企画されています。

【熊本DCプレキャンペーン記念】「特急かわせみ やませみ」で行く 広島への旅（往路）

【出発日】2025年9月13日(土)

【行程】熊本駅（9:48頃発） → 博多駅（12:26頃着/12:38頃発） → 広島駅（19:51頃着）

【ツアー特典】

・ツアーオリジナルサボを掲出して運行

・オリジナルの記念乗車証をプレゼント

【旅行代金】一人 44,000円〜63,000円

※席種や瀬戸内海側／山側、利用人数によって異なります

※博多駅発の場合は各席種プランから1,000円割引

【発売開始】2025年8月15日(金) 14:00から

【申込方法】JTBの予約サイトにてインターネット限定で先着順受付

【熊本DCプレキャンペーン記念】「特急 かわせみ やませみ」特別運行（広島→熊本・筑豊本線経由）に乗車 山陽本線、筑豊本線をたどる旅（復路）

【出発日】2025年9月27日(土)

【行程】広島駅（9:40頃発） → （山陽本線・鹿児島本線・筑豊本線経由） → 熊本駅（19:28頃着）

※復路は博多駅を経由しません。

【発売方法】「tabiwa トラベル」内の「鉄道ファンの宝箱」ページにて発売予定。詳細は8月下旬頃に発表。

特急「かわせみ やませみ」とは

球磨川流域に生息する小鳥「かわせみ（翡翠）」と「やませみ（山翡翠）」が名前の由来。外観は球磨川の翡翠色をイメージし、1号車「かわせみ」車両は青色、2号車「やませみ」車両は緑色と車両カラーを分けているのが特徴。車内には人吉球磨産のヒノキや杉、八代産のい草がふんだんに使われています。2025年8月現在は、肥薩線の不通により、熊本県内を中心に臨時列車として運行されています。

