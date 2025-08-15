本日8月15日19時より放送の『それSnow Manにやらせて下さいSP』（TBS）にて、新企画『それアドリブでやらせて下さい』がオンエアされる。

今回Snow Manが挑戦するのは、9人全員が主演のオリジナル学園ドラマ『SOOKIES』。不良生徒たちが甲子園を目指す青春ストーリーだが、番組が用意した台本はところどころ空白の状態だった。空白の部分はアドリブブロックとなっており、ストーリーに沿ったお題に合わせたアドリブトークで乗り切らなくてはならない。加えて、番組側が“撮れ高OK”の判断をするまでアドリブブロックは終わらない。

また、同ドラマにはスペシャルゲストがサプライズ出演。朝ドラ出演俳優から日本アカデミー賞受賞俳優、人気アーティストまで続々登場し、事前に何も知らされていなかったSnow Manは驚愕する。さらに、物語の“衝撃のラスト”も見どころだという。

