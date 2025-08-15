芝浦電子<6957.T>が大幅高。ミネベアミツミ<6479.T>が１４日の取引終了後、芝浦電子に対して実施中のＴＯＢに関して、ＴＯＢ価格を１株５５００円から６２００円へ引き上げるとともに、買い付け期間を８月１８日までから２８日までに延長すると発表しており、これが材料視されている。



芝浦電子に関しては今年２月、台湾電子部品大手のヤゲオ社が芝浦電子側の同意を得ずに１株４３００円でＴＯＢを実施すると発表。その後ＴＯＢ価格は６２００円へ引き上げられＴＯＢが開始された。これに対し、ミネベアミツミはホワイトナイトとして１株５５００円でＴＯＢを提案していたが、今回ＴＯＢ価格の引き上げと買付期間の延長を発表したことで、ＴＯＢ価格はヤゲオと同額になった。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



