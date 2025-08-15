水谷隼、ひえっ…FXで爆損「損切り。今日だけで8桁以上負けた」「お祓いいく」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が14日、自身のXを更新。FX取引で157万円の含み損を抱えていたことについて損切したことを報告したが、続く取引でもうまくいかず“損切り”が続いて嘆いている。
【写真】下手すぎるだろ…FXで爆損！水谷隼のマイナス取引画面
水谷は米ドル円取引で「ロングの人ごめんなさい」と取引画像を投稿。マイナス157万円の含み損を抱えていたが、その後、「損切りして円買った…どうなるか」「反転してるし…」と報告。
数時間おいて再び「ドル買っていい？」とし「損切り。今日だけで8桁以上負けた。これで円高に切り替わったらお祓いいく」とFX取引の不調を嘆いた。
なお、これで終わりかと思いきや「最後に激萎え豪ドル買いして今週FXみません。おやすみ」と少額の含み損を抱えた画像を投稿した。
水谷と言えば過去にFX取引で1000万円を超える含み益があったことを報告するなど、爆益を出していたが後日、FX取引で預託保証金不足（追証）が発生したことを報告。FX取引の不調を伝えていた。
また、「GW最高」とFXでの取引画面を公開。米ドル円やユーロ円、ポンド円、豪ドル円と仕込んだものを見ることができ、総合計評価損益は「＋10,439,000」と表示。その後、「売り利確」と明かし、大きな利益を出していたが、その後、株取引で100万円以上の損が出ている画像を投稿していた。
